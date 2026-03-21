FOTO VIDEO Plan roșu în Vaslui: Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat pe DN 24. Un mort și 15 răniți

Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață pe drumul național DN 24, la ieșirea din județul Vaslui spre Galați, fiind implicat un autocar cu 44 de pasageri care venea de la Chișinău și se îndrepta spre Otopeni. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Evenimentul a fost raportat la ora 4.30, iar printre cele 16 victime se numără un bărbat de 62 de ani, care a decedat. El se afla în autocar împreună cu soția și fiica sa.

Ceilalți pasageri care au fost răniți au fost transportați la spitalele din Tecuci și Bârlad. Victimele au suferit traumatisme, însă starea lor este stabilă, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Accident pe DN 24. Sursa foto: IPJ Galati

Pasagerii se aflau într-un autocar din Republica Moldova și se îndreptau spre Otopeni, potrivit prefectului județului Vaslui, Eduard Popica.

Polițiștii rutieri desfășoară cercetări la fața locului în vedere stabilirii cauzelor accidentului.

Șoferul autocarului a declarat că i-a apărut o mașină pe contrasens și, pentru a evita un impact frontal, a tras dreapta de volan, părăsind partea carosabilă, au declarat surse din echipa de intervenție pentru HotNews.

Pasagerii din autocar, care nu au avut de suferit în urma accidentului, au fost transportați cu microbuzele ISU Vaslui la un centru de zi din Bârlad.