Plângere penală împotriva fostului ministru de externe ungar Peter Szijjarto, acuzat de deplasări costisitoare cu avionul

Ministrul de externe al Ungariei, Anita Orban, a anunțat marți că a depus o plângere penală împotriva predecesorului său, Peter Szijjarto, și a echipei sale, pe care îi acuză că s-au deplasat frecvent cu zboruri private costisitoare în ultimii patru ani, potrivit Reuters.

Sesizarea făcută de Anita Orban este doar cel mai recent dintr-o serie de demersuri făcute de noul guvern ca parte din ceea ce a descris drept o campanie anticorupție.

Fostul premier Viktor Orban a negat acuzațiile de corupție, iar purtătorul său de cuvânt, Bertalan Havasi, a declarat prin e-mail pentru Reuters că zborurile lui Peter Szijjarto au respectat pe deplin decretele guvernamentale relevante.

„În ultimii ani, angajamentele externe ale ministrului Afacerilor Externe și Comerțului Exterior au fost organizate cu o eficiență exemplară”, susține purtătorul de cuvânt. „Prin urmare, Peter Szijjarto merită aprecieri, nu atacuri motivate politic”, a adăugat acesta.

Deplasări cu aproape 11 milioane de euro mai scumpe, susține Anita Orban

Într-un videoclip postat marți pe Facebook, Anita Orban i-a acuzat pe fostul ministru Peter Szijjarto și echipa lui că nu au ținut deloc cont de necesitatea economisirii fondurilor atunci când a fost vorba de organizarea deplasărilor.

„Începând din 2022, au trecut în mod sistematic la utilizarea unor zboruri private charter sau a avioanelor armatei pentru deplasările ministrului (Szijjarto) și ale delegației sale”, a declarat Anita Orban.

Conform actualului ministru, documentele și cercetările au arătat că, în perioada 2022-2026, aceste deplasări au costat în medie de aproape șase ori mai mult – sau cu 4 miliarde de forinți (10,9 milioane de euro) în plus – față de cât ar fi costat zborurile programate la clasa business.

„Faptele scoase la iveală ridică, prin urmare, suspiciuni cu privire la gestionarea defectuoasă a fondurilor, care a provocat o pierdere semnificativă, și atrag, de asemenea, răspunderea fostei conduceri a ministerului”, a conchis ea.