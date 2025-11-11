Plângerea penală care o vizează pe Oana Gheorghiu a fost trimisă Parchetului, anunță numărul 2 din CSM: „S-a trecut o linie roșie” / Sandu indică „procentul rezonabil” pentru pensiile magistraților

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a anunțat marți seară că plângerea penală care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la Parchetul General, susținând că demersul reprezintă „un exercițiu democratic”.

„A fost redactată și trimisă la PICCJ. Am apreciat că au existat anumite indicii cu privire la propagarea unei uri în mediul public față de categoria profesională a magistraților. O plângere penală este un exercițiu democratic în anumite limite pentru că nu echivalează cu o condamnare sau urmărire penală”, a declarat numărul 2 din CSM, într-o intervenție telefonică la Digi24.

„S-a decis formularea acestei plângeri, întrucât s-a considerat că, totuși, campania care nu este întâmplătoare împotriva magistraților a plecat dintr-un punct în care se putea discuta și a ajuns la o instigare la ură împotriva acestei profesii, ceea ce este, cred eu, anormal într-un stat de drept și într-o societate democratică”, a precizat el.

Sandu a mai spus că afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților au depășit „linia roșie a unei declarații politice”.

Conform lui Sandu, categoria magistraților este „supusă unui tir de atacuri continuie de cinci-șase luni” și „s-a trecut o linie roșie”.

„La momentul de față avem o sesizare care va ajunge pe masa unui procuror și care va aprecia mai departe care sunt pașii de urmat. Foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României”, a adăugat vicepreședintele CSM.

Anunțul CSM și reacția lui Nicușor Dan

Consiliul Superior al Magistraturii, condus de Elena Costache, a acuzat-o luni pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Într-un demers fără precedent, CSM a precizat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Consiliul a susținut, într-un comunicat de presă, că, prin declarațiile sale, Gheorghiu a încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod „iresponsabil” și „populist”.

Într-o emisiune de sâmbătă de la Digi24, Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva, şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

„Eu le-aș transmite magistraților un mesaj – le-aș spune că îi înțeleg. Este foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta și dintr-o dată să ți se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinși într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârșit și oamenii care sunt pragmatici și raționali ar trebui să înțeleagă asta. România nu își permite să mai plătească acești bani, nu își permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum, iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentințe îi iau de undeva și îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus Oana Gheorghiu.

Marți dimineață, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie o faptă penală. Și în momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, Gheorghiu trebuie să rămână în funcție. „Desigur, toată lumea greșește și nu e o greșeală așa de mare”, a afirmat el.

Sandu: Un procent „rezonabil” pentru pensiile magistraților ar fi 65% din salariul brut

Vicepreședintele CSM a mai susținut marți că pensiile magistraților ar trebui să reprezinte în jur de 65% din ultimul salariul brut încasat, așa cum au militarii și alte categorii speciale, iar perioada de tranziție să fie între 15 și 20 de ani.

Claudiu Sandu a fost întrebat, la Digi24, de realizatorul emisiunii cum ar trebui să arate noul proiect privind reforma pensiilor magistraților, în contextul discuțiile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, între președintele Nicușor Dan, liderii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților.

„Îmi este greu să spun acum un punct de vedere. E un mandat încredințat de colegii mei și orice lege a pensiilor magistraților ar trebui să privească pe toți magistrații, nu doar cei care sunt acum în activitate, ci și cei care sunt deja pensionari (…) Eu sper ca mâine să nu avem aceeași reacție pe care care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit la Cotroceni și am stat de vorbă și nu s-a întâmplat nimic. Noi ne-am expus un punct de vedere și nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi am dori ca pensiile magistraților să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Ce înseamnă acest «apropiat», într-adevăr este o chestiune pe care trebuie să o discutăm (…) Acest 70% din net (propus de Guvernul Bolojan în proiectul picat la CCR – n.r.) se impozitează cu 10% – impozit pe venit, 10% – CASS și ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul dorește să plătească magistraților pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiția să plătească la toți magistrații pensii pe contributivitate și la toate celelalte categorii speciale (…) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist. Acum este 55% din brut, eu am zis că 65% din brut, așa cum au militarii și alte categorii sociale, ajungem la un procent rezonabil”, a spus vicepreședintele CSM, citat de Agerpres.

Conform acestuia, magistrații își doresc o perioadă de tranziție cuprinsă între 15 și 20 de ani pentru aplicarea noilor prevederi.

„Ceea ce prim-ministrul nu înțelege este că acest proiect al lui duce magistrații sub procentele care se aplică altor categorii. Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție, astfel încât să se poată realiza și o reformă reală în justiție, să se redistribuie resursele umane”, a explicat Claudiu Sandu.

Nicușor Dan, întâlnire cu liderii coaliției și cu reprezentanții magistraților

Președintele Nicușor Dan se va întâlni, miercuri, la ora 16:00, cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni, arată agenda șefului statului. El a avut o discuție privind pensiile procurorilor și judecătorilor și marți.

Înaintea acesteia, președinteșe a afirmat că pensiile magistraților au devenit subiect de „campanie politică”, iar procurorii și judecătorii sunt „vinovați de serviciu”. „Din cauza acestei campanii politice, ei (magistrații – n.r.) au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a declarat șeful statului.

Vinerea trecută, Nicușor Dan a afirmat că discuțiile pe această temă se apropie de „un compromis”.

„Din informațiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (…) Sunt mai multe aspecte în discuție și evident că n-o să vă spun eu acum care este poziția fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (…). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care țin de activitatea curentă, o începere de discuție pe bugetul 2026”, a spus președintele atunci.