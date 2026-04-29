Plantație de cannabis într-o fostă mină din Bulgaria. „Echipată cu infrastructură high-tech”

Poliția bulgară a pus sub acuzare trei persoane și o caută pe o a patra într-o anchetă de trafic de droguri și spălare de bani în care a fost descoperită o plantație de cannabis amenajată într-o fostă mină de zinc, informează Reuters.

Până acum, au fost confiscate 70 de kilograme de cannabis, 600.000 de euro și 600 de gloanțe, a declarat Emil Borisov, adjunctul șefului Directoratului General pentru Combaterea Crimei Organizate din Bulgaria.

„Vechea mină a fost echipată cu infrastructură high-tech și era probabil folosită pentru producția pe scară largă pentru trafic în străinătate”, a spus Borisov.

Mina se află aproape de satul Garliano, la poalele muntelui Osogovo, la câțiva kilometri de granița cu Macedonia de Nord.

Autoritățile au precizat că ancheta ar putea dura mai multe luni, adăugând că acum se concentrează pe proprietarii minei și pe dimensiunile operațiunii de producere a cânepei.