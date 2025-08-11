Planul ambițios pentru a salva un sat din Alpi de la o catastrofă. „Muntele e acum foarte diferit acum” 

Aflat în Alpii francezi, satul Pralognan-la-Vanoise este amenințat de un lac format din topirea ghețarilor, fenomen ce nu poate fi oprit din cauza schimbărilor climatice. Autoritățile locale au pus la punct un plan pentru a salva zona, scrie The The Guardian

„Oamenii de aici sunt obișnuiți cu dezastrele naturale, înțeleg că sunt lucruri pe care le putem controla și lucruri pe care nu le putem controla”, spune primarul orașului, Martine Blanc, pentru sursa citată.

Se referă la cea mai mare amenințare cu care se confruntă satul. În urmă cu aproape un an, în munți a fost descoperit un lac care s-a format din topirea ghețarilor. Potrivit unor experți, acest lac amenință satul, fiind estimări care vorbesc de peste 60.000 de metri cubi de apă, suficienți pentru a inunda zona în care trăiesc aproximativ 700 de oameni.

Săpături în ghețar pentru a salva zona

Astfel de situații au mai avut loc în zonă, tot din cauza topirii ghețarilor. În luna mai, Blatten, un oraș din Elveția, a fost distrus de o avalanșă, iar anul trecut, La Bérarde, din departamentul Isère, Franța, a fost inundat din cauza unui lac care s-a revărsat. Localnicii au evacuat și nu s-au mai întors.

În satul Pralognan-la-Vanoise, autoritățile vor să evite acest scenariu. Așa că au apelat la ingineri și au început să lucreze la un plan de salvare.

Trei muncitori au fost urcați cu elicopterul pe muntele Grand Marchet, la 2.900 de metri altitudine, unde se află și ghețari, pentru a săpa un canal chiar în ghețar, pentru ca apa să aibă pe unde să se reverse. Canalul are șase metri adâncime și 100 de metri lungime.

Astfel, apa se va revărsa în cascade de pe munți, nu în același lac, care poate apoi să inunde satul.

„Scopul este de a redirecționa apa către poalele muntelui într-un mod lent”, a spus David Binet, director la o instituție ce are ca scop restaurarea terenurilor din Alpii de Nord.

Cât costă operațiunea

În prezent, ghețarii care opresc lacul să se verse peste sat se micșorească cu 2-3 metri pe an. Astfel, că autoritățile lucrează contra-cronometru pentru a îndepărta pericolul. Întreaga operațiune costă aproximativ 400.000 de euro și va fi încheiată la sfârșitul verii.

Planul nu a fost lipsit de critici. Ideea de a face săpături într-un ghețar care se topește a ridicat semne de întrebare dacă nu cumva dăunează mai mult zonei. Este o decizie „necesară”, a concluzionat, însă, Olivier Gagliardini, expert în ghețari la Universitatea din Grenoble.

300 de lacuri, monitorizate

„Muntele este foarte diferit acum față de cum era cu 50 de ani în urmă”, a declarat și Bernard Vion, un ghid montan în vârstă de 66 de ani. El și-a amintit că, în urmă cu doar câțiva ani acolo era o baltă, iar acum este un lac în toată regula.

În prezent, aproximativ 300 de astfel de lacuri, formate după topirea ghețarilor, sunt monitorizate în Alpi și în Pirinei. Autoritățile încearcă să stabilească dacă reprezintă un pericol pentru zonele locuite.