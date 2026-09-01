Planul în doi pași al lui Nicușor Dan pentru instalarea unui nou Guvern cât mai repede. Numele de premier luat în calcul

Președintele Nicușor Dan vrea desemnarea cât mai rapidă a unui premier, chiar dacă partidele nu vor reuși să strângă o majoritate solidă, arată informațiile obținute de HotNews.

Planul șefului statului are doi pași: continuarea discuțiilor informale cu liderii fostei coaliții de guvernare, urmate posibil vineri de consultări oficiale, iar dacă nici acestea nu produc o soluție, varianta unui Guvern tehnocrat ar putea reveni în discuție.

Președintele Nicușor Dan vrea să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier cât mai rapid, indiferent dacă partidele vor reuși sau nu să strângă o majoritate, potrivit informațiilor HotNews.

Chiar astăzi, la întâlnirea cu ambasadorii României din lume, șeful statului a admis că actuala criză politică „ne-a depășit previziunile”.

Încă din luna iunie, Nicușor Dan declara că cere un singur lucru – majoritatea. Totuși, schimbarea de perspectivă vine în momentul în care niciun partid nu a reușit încă să strângă o majoritate solidă, de cel puțin 233 de voturi, pentru a trece un Guvern și interimatul cabinetului Bolojan a ajuns în ziua cu numărul 119.

Continuă discuțiile președinte – partide

Pentru a face desemnarea cât mai repede, președintele va continua discuțiile informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, iar spre finalul săptămânii, cel mai probabil vineri, ar putea avea loc și consultări oficiale.

În aceste negocieri, atât Nicușor Dan, cât și reprezentanții partidelor parlamentare, vor încerca să găsească, din nou, soluții, iar momentul noii desemnări va depinde de aceste noi discuții.

Președintele își dorește în continuare un premier independent, una dintre variantele pe care le ia în calcul fiind chiar actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, însă, cel puțin la nivel declarativ, social-democrații susțin o singură variantă – Sorin Grindeanu.

Totuși, surse din partid spun că și varianta premierului independent este pe masă.

Dacă nici în urma acestor discuții nu se va degaja o soluție, surse apropiate de negocierile pentru viitorul Guvern spun că președintele ar putea aduce din nou în discuție soluția Guvernului tehnocrat, care nu a fost acceptată de partide ultima dată – atunci când Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, iar acesta nu a reușit să strângă majoritatea și a ales să-și depună mandatul înainte de vot.

Partidele și-au stabilit strategiile pentru noul Guvern

USR și PNL rămân pe poziții și transmit că nu vor susține un Guvern format în jurul PSD. În paralel, social-democrații caută majoritatea. Se bazau pe susținerea UDMR, care nu e garantată. Dacă ar fi avut voturile celor 31 de parlamentari ai Uniunii, tot ar mai fi avut nevoie de cel puțin 15 voturi de la AUR.

Surse apropiate de discuțiile pentru formarea Guvernului explicau săptămâna trecută pentru HotNews că în lipsa majorității, la vot ar putea să participe și câțiva parlamentari de la AUR, însă cu condiția să părăsească grupul parlamentar.

Totuși, UDMR nu vrea să fie „în aceeași barcă” cu partidul condus de George Simion, ceea înseamnă că liderii social-democrați trebuie să găsească alternative.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat marți că susținerea pentru guvernul format în jurul PSD depinde de majoritatea care se va strânge. Tot el a spus că dacă președintele Nicușor Dan nu îl va desemna pe Siegfried Mureșan, candidatul pe care îl susțin, UDMR nu va intra la guvernare.

În acest moment PSD se bazează pe voturile a două grupuri desprinse din POT și SOS România, adică PACE și UPR, cu care au semnat acorduri parlamentare. Împreună, strâng 152 de voturi. Conducerea PSD mai ia în considerare și cele 17 voturi ale grupului Minorităților Naționale.