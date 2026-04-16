Planul lui Merz în privința securizării Strâmtorii Ormuz. Punctul său cheie, în antiteză cu ce vrea Macron

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat joi că vrea să discute despre o participare a Statelor Unite la o eventuală misiune de securizare a strâmtorii Ormuz, paralizată de războiul din Orientul Mijlociu, în timp ce Parisul dorește ca aceasta să fie efectuată cu țări non-beligerante, informează AFP.

Liderul german va participa vineri la o videoconferință a șefilor de stat organizată la Paris, coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, pentru a reflecta la o „misiune multilaterală și pur defensivă” în strâmtoare, conform Palatului Elysée.

„Chestiunea participării forțelor armate ale SUA va fi discutată mâine. Există argumente bune în acest sens, dar vom discuta mâine (vineri – n.r.) la Paris”, a declarat Merz, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin.

Președintele francez dorește totuși să implementeze această inițiativă fără SUA, cu țări voluntare non-beligerante, notează Agerpres.

Scopul acestei misiuni va fi de a însoți redeschiderea strâmtorii, odată ce războiul va lua sfârșit.

Berlinul este „în principiu dispus să participe la securizarea căilor de trecere”, a precizat Friedrich Merz.

Dar asta presupune „încheierea ostilităților, un armistițiu cel puțin provizoriu”, precum și „un mandat (…) de preferință al Națiunilor Unite” și aprobarea guvernului german și a Bundestagului, a subliniat el.

„Suntem la nivel global încă foarte departe”, a conchis el.

Potrivit unei surse guvernamentale germane, această contribuție a Berlinului la o misiune internațională de securizare a strâmtorii Ormuz s-ar putea concentra asupra „deminării sau recunoașterii maritime la lungă distanță”.

De la începutul războiului, declanșat de SUA și Israel, Teheranul a închis acest pasaj maritim crucial pentru comerțul internațional. În pofida unui armistițiu fragil intrat în vigoare pe 8 aprilie, situația rămâne tensionată și Washingtonul a impus, începând de luni, o blocadă asupra navelor care provin sau se îndreaptă spre porturile iraniene.