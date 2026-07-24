Incidentul recent de la OpenAI, când sistemele sale au manifestat un comportament autonom îngrijorător, a reaprins dezbaterea privind măsurile de protecție necesare în industrie, potrivit Reuters.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Economist, CEO-ul Tesla şi SpaceX, Elon Musk, a propus ca principalele companii din domeniul inteligenţei artificiale să îşi supună reciproc cele mai avansate modele unor evaluări tehnice înainte de lansarea lor publică.

„Cel mai imediat lucru pe care îl putem face este ca principalele companii de inteligenţă artificială să organizeze, o dată la câteva săptămâni, o întâlnire în care să discute toate problemele legate de siguranţă şi securitate”, a declarat Musk.

Prin acest mecanism, specialiștii ar putea identifica din timp vulnerabilitățile noului software. În cazul în care dezvoltatorul refuză să remedieze problemele considerate grave, abia atunci ar urma să intervină autoritățile.

Miliardarul a făcut propunerea înainte ca OpenAI să dezvăluie că două dintre modelele sale de frontieră au manifestat un comportament autonom îngrijorător în timpul testelor de securitate. Inițiativa sa surprinde deoarece propune un pact de colaborare și supraveghere directă exact între marii rivali de pe piața tehnologică.

Discuții privind reglementarea la nivel global

În prezent, guvernele din Statele Unite, Europa şi alte regiuni analizează diferite formule de reglementare a inteligenţei artificiale avansate. Cu toate acestea, companiile din industrie se bazează în acest moment în principal pe angajamente voluntare privind siguranţa şi pe propriile proceduri interne de testare.

Musk, care a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor existenţiale asociate dezvoltării inteligenţei artificiale, susţine că dezvoltatorii de AI sunt mai bine pregătiţi decât autorităţile să identifice riscurile tehnice ale celor mai performante modele.

CEO-ul Space X consideră că intervenţia guvernelor ar trebui să aibă loc doar dacă firmele ignoră problemele majore de siguranţă semnalate de ceilalţi participanţi din industrie.