Planul nu a fost abandonat. „Scăpați de Bolojan cât mai repede. Urgent!” / Ce se întâmplă în PNL

Dacă Ilie Bolojan era rapid înlăturat din fruntea PNL după succesul moțiunii de cenzură, așa cum totul a fost gândit, aveam un guvern instalat. Ar fi fost compus din partidele defunctei coaliții, iar premierul era de la PNL.

Blocajul politic de astăzi are la origine rezistența unor liberali, care au refuzat să predea partidul lui Nicușor Dan.

Nominalizarea lui Eugen Tomac sau unui tehnocrat nu a fost niciodată o soluție, ci doar un compromis pentru a câștiga timp, ca planul să meargă înainte.

Există o regulă în management care susține că ești egal cu alternativa pe care o ai. Asta trăim noi acum.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Nicușor Dan au dorit să scape de Ilie Bolojan. Fiecare cu motivele sale, dar a existat o convergență a intereselor.

Planul A viza că Parlamentul demite guvernul. De aici, în PNL se produce o schimbare la nivelul conducerii. Iar noul guvern păstrează toate partidele care au format Coaliția. O corelație simplă, între entități reci, o rută aproape instituțională. Dar instituțiile sunt făcute din oameni. Cei de mai jos au reacționat diferit. Ce urmează?

Cu acest plan, PSD și Cotroceniul au mers mână de mână până în luna mai. Până la votul asupra moțiunii de cenzură, Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au refuzat să răspundă la o singură întrebare: care este majoritatea care va învesti viitorul Cabinet?

PNL nu mai e controlat de președinte, ca în epoca Iohannis

Pentru că nu exista un răspuns concret, ni s-a spus constant că „toate scenariile sunt pe masă”. O formulă goală, care demonstra că actorii principali nu au toate cărțile în mână.

PSD nu putea garanta președintelui că formează o majoritate stabilă în Parlament fără AUR și extremiști. Iar președintele nu controla PNL, așa cum o făcea pe vremuri Klaus Iohannis.

Cu acest plan au mers însă până la capăt. Iar astăzi caută soluții să iasă din impas, dar nu au renunțat la planul inițial. Printre altele, pentru că nu au altul. Ești egal cu varianta pe care o ai.

Grindeanu nu vrea premier, iar PSD nu vrea în Opoziție

Sorin Grindeanu a putut raporta, în primă fază, simpatizanților și activului de partid că l-a învins pe Ilie Bolojan. Și cam atât, victoria a fost repede savurată. Pașii următori nu sunt la liderul PSD, nu mai are ce cărți să joace.

De o lună, singurul său obiectiv este să fugă de responsabilitatea preluării guvernării.

Problema PSD este că nu își permite să intre în Opoziție. Ideea intrării PSD în Opoziție a fost enunțată, dar nimeni nu a luat-o în serios. Șefii de filiale au votat pe 20 aprilie fiind convinși că „Marele plan secret” îi va readuce rapid la butoanele puterii, nu că îi va deconecta de la ele.

Baronii nu vor un scurtcircuit și au început să mârâie la Grindeanu. Vor bani, investiții, nu vorbe. Ei știu că ești egal cu alternativa pe care o ai. Varianta lor care e: să se decupleze de bani?

Alternativa e să plece ditamai armata de secretari de stat, șefi de deconcentrate, prefecți până în 2029? Cum să ajungă liderii din teritoriu să vină la București să negocieze cu un guvern din care PSD nu face parte? De ce, ce câștigă PSD din povestea Opoziției?

De aceea, scenariul PSD exclude, în mod real, Opoziția. În partid, în culise, se discută alte variante.

Guvern tehnocrat până este eliminat Bolojan. PSD asigură sprijinul

Prima cale la care se lucrează acum este votarea unui guvern Tomac sau de tip tehnocrat, în care PSD să dețină poziții de prefecți și secretari de stat.

Este un scenariu de lucru de tip compromis, pe termen scurt, până se rezolvă situația în PNL și dispare Bolojan.

Dacă guvernul trece, PSD rămâne în sfera puterii, dar ferit de o responsabilitate directă.

Viața unui astfel de guvern nu este lungă, ci de doar câteva luni. O știe chiar și premierul desemnat, Eugen Tomac. PSD riscă însă, dacă sprijină doar el un astfel de guvern, să cadă în ridicol. De aceea, caută și alți parteneri.

Eliminarea lui Bolojan până la finalul lui 2026

Planul inițial, refacerea fostei Coaliții, rămâne prima opțiune pe termen mediu.

Strategii din Kiseleff și Cotroceni cred că soluția este decapitarea lui Bolojan după intrarea liberalilor în Opoziție. Termenul este până la finalul anului ca PNL să-și elimine actuala conducere. După ce acest obiectiv este realizat, se poate reconstrui Coaliția pro-occidentală.

După votarea unui guvern de sacrificiu sau de compromis în Parlament, PNL este obligat să intre în Opoziție. Bolojan trebuie să controleze partidul fără să îi ofere acces la resurse timp de trei ani. Grea misiune.

Va fi a doua opțiune a președintelui un liberal?

Al doilea scenariu, care duce în același punct, este ca Nicușor Dan să nominalizeze, dacă guvernul Tomac nu trece, un liberal pentru șefia Guvernului sau un tehnocrat. În acest scenariu, o parte din PNL nu va accepta să rămână în Opoziție de dragul lui Ilie Bolojan, fără perspectiva de a intra Palatul Victoria până în 2029.

„Scăpați de Bolojan cât mai repede. Urgent!”. Acesta este mesajul primit dinspre Kiseleff și Cotroceni de mai mulți lideri PNL.

Nicușor Dan nu se luptă cu PSD, ci încearcă să îl câștige drept aliat

Președintele Dan își joacă propria carte.

El și-a definit clar adversarul încă de la începutul mandatului: nu e PSD, ci extremismul. PSD e varianta la extremism. Iar președintele e atât de bun în mișcările sale pe cât îi permite PSD să fie.

De aceea, nu vă așteptați de la Nicușor Dan să se atingă de PSD. El va căuta permanent să-l atragă ca aliat. Nu mai este o luptă între dreapta și stânga, între pesediști și non-pesediști, în lumea văzută de Nicușor Dan este o luptă între extremism și democrație.

Evident, pentru mulți care l-au votat asta înseamnă că Nicușor Dan a trădat cauza. Pentru președinte însă, în lupta lui contra extremismului, Ilie Bolojan este doar o victimă pe traseu. Orice nume ar fi la fel. Nu știm dacă propriul său nume, asta o sa vedem în timp.

Indiferent cât de cinic sună în acest moment, Ilie Bolojan îl încurcă pe Nicușor Dan. Cei doi lideri au intrat rapid în conflict pentru că într-o singură teacă nu încap două săbii. Nu degeaba există principii probate în mii de ani de istorie și luptă pentru putere omenească.

Din acest moment, lupta este pentru supraviețuire, nu neapărat pentru putere. Lupta este o calificare la adevărata luptă: cine se va concura politic și ideatic și pentru sufletele și mințile românilor cu AUR și Georgescu în 2028 și 2030?

PSD vrea să supraviețuiască, ceea ce nu e puțin lucru

PSD nu mai este văzut drept principalul adversar, o amenințare, ci drept o nevoie.

Marele partid din ultimii treizeci de ani pare pierdut. E un jucător fără identitate. E prins la mijloc. A ajuns X în ecuația altora.

Nu mai are viziune. Supraviețuirea sa depinde de conectarea la fondurile publice, la salvarea bazei de partid conectată la joburile oferite de stat. Cam aici a rămas miza PSD. În aceste vremuri, când partide mari europene au dispărut, nici nu e puțin lucru.

Viitorul PNL

În acest război, întrebarea este cât va rezista Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan? Presiunea va crește constant și se va resimți în PNL. Actualul premier demis va fi învinuit că pune în pericol economia, dar și viitorul României.

„Ați văzut vreun fost premier care să reziste trei ani după ce a picat din cauza unei moțiuni de cenzură?”, mă întreabă un lider PSD, cu care am vorbit când documentam acest articol. Mă uit la el. Îi cunosc de peste 20 de ani. De regulă, fac ce-și propun.

Numai că viitorul pe termen scurt al PSD nu coincide cu viitorul nici pe termen scurt, nici pe termen mediu al PNL. Dacă Bolojan pleacă, atunci liberalii vor fi la fel de buni ca varianta pe care o au: să se pună la dispoziția președintelui Nicușor Dan.