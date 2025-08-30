Planul roşu de intervenţie, activat după ce două autoturisme s-au ciocnit pe A1. Șase persoane, dintre care doi copii, transportate la spital

Două autoturisme s-au ciocnit pe A1, sâmbătă, 30 august Foto: IGSU

Două autoturisme s-au ciocnit pe autostrada A1, sensul Bucureşti – Piteşti, sâmbătă seară. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate, anunță Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

UPDATE 19.30: Autoritățile au revenit cu bilanțul final al accidentului: șase persoane, dintre care doi copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate la spital, potrivit IGSU.

UPDATE 18.45: În urma accidentului, cinci persoane au fost rănite. „Au fost transportate la spital, conștiente și cooperante, pentru investigații de specialitate”, transmite IGSU, care precizează că planul roșu a fost dezactivat.

***

Accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, între localităţile Floreşti-Stoeneşti, pe Autostrada 1, la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti – Piteşti.

„Din informaţiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis IGSU.

Circulația în zonă a fost restricționată, în timp ce mai multe echipaje intervin la fața locului.

Au fost alocate o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, 2 ambulanţe SMURD de la ISU Giurgiu şi 2 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă, transmite IGSU,

Totodată, „în sprijin, forţele locale de intervenţie au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă şi 2 ambulanţe SMURD de la ISU BIF”.

Cauza accidentului este necunoscută în acest moment.





