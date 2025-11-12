Planul Rusiei de a-și construi o ambasadă nouă chiar lângă parlamentul australian a fost blocat definitiv de instanța supremă de la Canberra

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, participă la o sesiune plenară a summitului BRICS la Rio de Janeiro, în Brazilia, pe 7 iulie 2025. FOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Cea mai înaltă instanță a Australiei a blocat miercuri planurile Rusiei de a construi o nouă ambasadă în capitala țării, confirmând în unanimitate o lege care a anulat concesiunea terenului din motive de securitate națională, relatează Reuters.

Rusia deținea o concesiune pentru un teren aflat la aproximativ 300 de metri de clădirea Parlamentului din Canberra și intenționa să ridice acolo o nouă clădire pentru ambasada sa, pentru a o înlocui pe cea veche aflată în altă parte a capitalei.

Însă în 2023 guvernul australian a depus în parlament o lege prin care a anulat concesiunea. Premierul laburist Anthony Albanese declara la momentul respectiv că decizia a fost luată după ce executivul a primit „recomandări de securitate foarte clare privind riscul pe care îl reprezenta o nouă prezență rusă atât de aproape de Parlament”.

Rusia a contestat legea în fața Înaltei Curți a Australiei, argumentând că parlamentul nu avea autoritate constituțională să adopte o astfel de lege.

Instanța australiană a stabilit că Rusia are dreptul la despăgubiri

Miercuri, Curtea a decis în unanimitate că Home Affairs Act 2023 (Legea Afacerilor Interne din 2023) a invocat în mod just puterea constituțională a parlamentului de a expropria terenuri „în condiții echitabile”, deși a precizat că Moscova are dreptul la despăgubiri.

Într-o declarație publicată pe Telegram, ambasada Rusiei în Australia a anunțat că va „studia cu atenție textul hotărârii”.

Guvernul rus obținuse în 2008 concesiunea pe 99 de ani a terenului, pentru uz diplomatic, plătind pentru aceasta 2,75 milioane de dolari australieni (1,79 milioane de dolari americani).

Lucrările de construcție pe noul amplasament au început, dar nu au fost niciodată finalizate.

Michelle Rowland, procurorul general al Australiei, a salutat decizia de miercuri a Înaltei Curți. „Australia își va apăra întotdeauna valorile și va apăra securitatea noastră națională”, a declarat ea într-o declarație.