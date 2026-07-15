Planuri pentru un parc de peste 2 hectare în zona din București cu „una dintre cele mai dinamice dezvoltări rezidențiale”. Întrebările locuitorilor legate de proiect

Primăria Sectorului 3 vrea să construiască o școală și un parc de peste 2 hectare, în zona Theodor Pallady, unde în ultimii 15 ani s-au construit mii de apartamente noi, însă nu și infrastructură. Sunt două proiecte diferite, inițiate de consilieri locali de la PSD și USR.

Miercuri, în ședința Consiliului Local, consilierii au aprobat un proiect de hotărâre prin care cer acordul Consiliului General să facă exproprierile.

„Amenajare Parc Pallady”

„Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare Parc Pallady” – parc public cu acces nelimitat, spaţiu verde public şi funcţiuni mixte aferente (amenajare spaţiu verde, lărgirea drumurilor, trotuare, locuri de parcare, rețele edilitare/canalizare şi alte lucrări tehnico- edilitare necesare) -, situate în zona Drumul Gura Crivățului – Theodor Pallady, Sector 3, în suprafaţă totală de 24.621 mp (2,46 ha)”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Deocamdată nu se știe cât costă exproprierile. Dacă primește acordul de la Consiliul General, Primăria Sectorului 3 urmează să contracteze o evaluare, iar evaluarea va stabili valoarea despăgubirilor.

Terenul propus pentru parc. Foto: Valentin Voicu

„Accesul la spații verzi publice, o nevoie firească”

Cum este motivată necesitatea investiției?

„Zona Theodor Pallady din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a cunoscut, în ultimii ani, una dintre cele mai dinamice dezvoltări rezidențiale din Capitală. Numeroase ansambluri de locuințe au fost edificate într-un interval scurt de timp, iar zona a devenit una dintre cele mai active şi mai atractive comunităţi din sector, cu un număr în continuă creştere de locuinţe, de gospodării și de locuitori. O parte importantă a acestei comunităţi este reprezentată de familii tinere, cu copii, pentru care accesul la spații verzi publice, sigure și apropiate de locuinţă reprezintă o nevoie firească şi esențială, atât pentru recreere, cât și pentru sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a celor mici”, scrie în motivarea proiectului.

„Complex educațional” pe strada Victor Brauner

Un alt proiect, inițiat de consilierii USR, prevede construirea unui complex educațional în zona Theodor Pallady.

Consiliul Local Sector 3 a înființat o comisie formată din consilieri și reprezentanți ai Primăriei Sector 3 pentru a identifica terenul unde se poate construi complexul educațional, iar comisia a ales un teren în suprafață de circa 1,7 ha, de pe strada Victor Brauner 82.

„Au fost analizate 19 oferte de terenuri şi ansambluri de loturi transmise autorității administraţiei publice local”, scrie în referatul de aprobare al proiectului.

Și în acest caz, consilierii locali au cerut, miercuri, Consiliului General să facă exproprierea terenului necesar construirii școlii. La fel ca și la parcul din zona Pallady, costurile pentru expropriere ar urma să fie plătite de Sectorul 3, dacă Consiliul General este de acord, iar școala va fi construită tot de Sectorul 3, cu bani de la bugetul local.

Inițiatorii spun că este nevoie de o nouă unitate de învățământ în zonă deoarece s-au construit foarte multe locuințe noi, iar infrastructura existentă nu mai face față.

„În ultimii ani, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în special zona Theodor Pallady și arealul delimitat de Str. Victor Brauner, Drumul între Tarlale, Gura Făgetului și arterele adiacente, a cunoscut una dintre cele mai accelerate dezvoltări rezidențiale din municipiu. Ritmul ridicat al investițiilor private şi creşterea constantă a numărului de locuitori determină o presiune tot mai mare asupra infrastructurii educaționale existente. Capacitatea actuală a unităţilor de învățământ din zonă este limitată, iar menținerea tendinței de dezvoltare urbană face necesară planificarea din timp a unor investiții publice majore destinate extinderii reţelei şcolare”, scrie în referatul de aprobare.

Ce spun locuitorii din zonă

În timpul ședinței din Consiliull Local, au vorbit și mai mulți locuitori despre inițiativele primăriei.

„Este foarte mare nevoie de spații verzi pentru cartierul nou creat, doar că am văzut că în acest parc vor fi foarte multe alei betonate, parcări, străzi pe care dezvoltatorii au omis să le facă. Și aș dori să vă atrag atenția că urmăresc subiectul cu mare interes și dacă se va face parc și se vor da bani pentru expropriere, nu susțin ca spațiul verde să fie expropriat pentru străzi pe care dezvoltatorii au omis să le facă. Pe teren se află un aliniament de nuci și de arbori de 10 ani vechime, care deja aduc ecobeneficii în cartier. Am văzut că se practică chestia asta și în sectorul 4, domnul Băluță a ras un maidan cu vegetație spontană ca să planteze alți copaci. Nu consider că e un lucru sănătos”, a declarat Crina Cranță, care a spus că locuiește în sector

Tara Duveanu, de la Grupul de Inițiativă Civică Pallady, a declarat că oamenii din zonă cer de ani de zile să se facă acolo un parc și școală, astfel că salută proiectele.

„Astăzi vreau să vorbesc despre Cartierul Pallady, sunt exemple elocvente despre densificarea urbană realizată înaintea infrastructurii necesare. Practic mii și mii de apartamente au fost vândute unor familii tinere cu promisiunea că lucrurile care lipseau vor apărea ulterior. Dar spațiile verzi din randările dezvoltatorilor s-au transformat în alte blocuri. Abia acum cred că se fac pași concreți pentru remedierea câtorva dintre aceste deficituri urbanistice prin cele două proiecte de hotărâre care află pe ordinea de zi”, a declarat Tara Duveanu.

Ea a subliniat că tot cartierul se confruntă cu un deficit e spații verzi, iar „dacă se va construi și pe aceste terenuri care mai sunt libere, deficitul o să devină permanent”.

Terenurile, în apropierea „dezvoltărilor imobiliare făcute de familia primarului Robert Negoiță”

Ioana Ion a întrebat cum a fost ales terenul pe care se va face parcul, acesta fiind în proximitatea dezvoltărilor imobiliare făcute de familia primarului Robert Negoiță.

„Cei din grupul de inițiativă civică Pallady își doreau ca specialiștii să identifice și să propună terenurile libere din zona pretabile pentru spații verzi. În documentele puse la dispoziție de domnul Consilier Voicu nu am găsit niciun studiu preliminar în acest sens. Cum s-a decis că cele 14 parcele sunt potrivite pentru parc? Facem parc sau drum de acces? Menționez și că terenul e foarte aproape de blocurile domnului Negoiță, care, bineînțeles, au și ele nevoie de căi de acces. E o coincidență sau nu?”, a declarat ea în ședință.

Răspunsul unui consilier

Valentin Ion Voicu, consilier PSD și inițiatorul proiectului le-a răspuns cetățenilor că parcul este cerut de comunitatea din zonă, iar în Planul Urbanistic General terenurile propuse pentru expropriere au încadrarea de spații verzi.

„O primă consultare a fost făcută în 2025 referitor la amplasament. Avem 22 de asociații de proprietari de pe șapte străzi, cu 2.500 de voturi, și voturile sunt per apartament, adică vreo 5.000 de cetățeni care doresc parc acolo. Eu acolo locuiesc. Cu siguranță comunitatea Pallady are nevoie de un parc în zona. Comunitatea și nu ne referim la dezvoltatorii imobiliari aici. Faptul că aceste terenuri, de șase ani de când sunt eu acolo, nici măcar nu au fost îngrădite, nici măcar nu au fost curățate, ambrozia este în floare acolo, faptul că din 2000 terenul este încadrat ca parc, ne demonstrează ceva”, a declarat consilierul local.