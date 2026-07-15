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Actualitate

Planuri pentru un parc de peste 2 hectare în zona din București cu „una dintre cele mai dinamice dezvoltări rezidențiale”. Întrebările locuitorilor legate de proiect

Catiușa Ivanov
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Primăria Sectorului 3 vrea să construiască o școală și un parc de peste 2 hectare, în zona Theodor Pallady, unde în ultimii 15 ani s-au construit mii de apartamente noi, însă nu și infrastructură. Sunt două proiecte diferite, inițiate de consilieri locali de la PSD și USR. 

  • Planurile pentru un parc și o școală au fost aprobate în unanimitate într-o ședință a Consiliului Local al Sectorului 3, care a cerut Consiliului General aprobarea necesară pentru a începe exproprierile. 
  • Mai mulți locuitori și-au exprimat părerile legate de proiecte. „Cum s-a decis că cele 14 parcele sunt potrivite pentru parc? Facem parc sau drum de acces? Terenul e foarte aproape de blocurile domnului Negoiță”, a întrebat un locuitor. Un consilier i-a răspuns.
  • Dacă primește acordul, Sectorul 3 ar urma să plătească atât exproprierea terenurilor necesare, cât și realizarea investițiilor. 

Proiectul privind amenajarea unui parc prevede expropierea a 2,46 ha de teren din zona Drumul Gura Crivățului – Theodor Pallady. 

Inițiat de consilieri PSD, proiectul nu propune doar construcția unui parc, ci și lărgirea străzii Drumul Crivățului, amenajarea de trotuare, parcări și rețele edilitare. 