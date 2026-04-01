Planurile care au construit un mit: arhiva secretă a Titanicului, deschisă după 114 ani

O fotografie clasică alb-negru a RMS Titanic, faimoasa navă de pasageri a companiei White Star Line. Imaginea surprinde emblematicul vapor pe apă înainte de tragica sa scufundare din 1912. Credit line: The Corvid Compendium / Alamy / Profimedia

Când Titanicul a plecat în călătoria sa inaugurală sortită eșecului, în aprilie 1912, era nava cea mai mare, cea mai luxoasă și cea mai avansată din punct de vedere tehnic din lume.

Centrala sa electrică putea produce mai multă energie decât o centrală electrică medie a unui oraș la acea vreme, iar printre dotările sale se numărau băi turcești, o piscină, o sală de sport și – chiar și la clasa a treia – unele dintre cele mai bune spații de cazare disponibile pe mare.

Acum – la 114 ani după ce nava a lovit un aisberg și s-a scufundat în Atlanticul de Nord – planurile și desenele tehnice folosite pentru construirea ei vor fi puse la dispoziția publicului pentru prima dată.

Belfast. Șantierul naval Harland and Wolff- locul unde a fost construit Titanicul. Credit line: Giulio Andreini/UCG/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Titanic – împreună cu navele sale surori, Olympic și Britannic – a fost proiectat la biroul de proiectare al șantierului naval Harland & Wolff din Belfast, care este acum un hotel.

Proiectele și desenele sunt incluse în arhiva de planuri navale Harland & Wolff, fiind depozitate la Muzeul Folcloric din Ulster și puse la dispoziție de Muzeele Naționale din Irlanda de Nord (NMNI).

Când s-a scufundat Titanicul?

Peste 1.500 de oameni au murit când Titanicul s-a scufundat în călătoria sa inaugurală, în 1912 .

Nava a lovit un aisberg în drumul său de la Southampton la New York și s-a scufundat în câteva ore.

Povestea scufundării a devenit ulterior un film premiat cu Oscar, cu Leonardo Di Caprio și Kate Winslet în rolurile principale .

Deși nava avea suficiente bărci de salvare la bord pentru a îndeplini reglementările maritime ale vremii, aceasta avea o capacitate doar pentru jumătate din pasagerii aflați la bord în noaptea în care s-a scufundat.

Nava avea, de asemenea, o serie de compartimente etanșe și putea rămâne la linia de plutire dacă până la patru dintre ele erau sparte.

Titanicul, White Star, înainte de lansarea la apă, în șantierul naval Harland & Wolff din Belfast, Irlanda de Nord. S-a scufundat pe 12 aprilie 1912, după ce a lovit un aisberg în timpul călătoriei sale inaugurale spre New York Credit line: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Caracteristicile de siguranță au făcut ca mulți să considere Titanicul „nescufundabil”.

După ce a lovit aisbergul, cinci compartimente etanșe au fost sparte, ceea ce a dus la scufundarea Titanicului.

Epava a fost descoperită pe fundul oceanului în 1985 de o echipă condusă de Dr. Robert Ballard.

Se află la o adâncime de aproximativ 4 km, la aproximativ 595 km în largul coastei Newfoundland, Canada.

Pe lângă planurile pentru Titanic, arhiva conține și planurile pentru navele surori.

Și HMHS Britannic a avut un sfârșit tragic , fiind scufundată de o mină germană în 1916, în timp ce servea ca navă spital în timpul Primului Război Mondial.

Însă RMS Olympic – lansat cu un an înainte de Titanic – a servit ca navă transatlantică pentru linia White Star timp de 24 de ani.

Harland & Wolff și-a început activitatea în 1861 și a fost cândva unul dintre cele mai mari șantiere navale din lume.

Arhiva sa conține sute de mii de planuri, desene și documente care detaliază modul în care au fost proiectate și construite navele.

Arhiva este găzduită la Magazinul Colecțiilor Cultra din cadrul Muzeului Folcloric din Ulster.

Probele de navigație pe mare ale RMS Titanic, care au început marți, 2 aprilie 1912, la ora 6 dimineața, la doar două zile după finalizarea vasului și cu opt zile înainte de a fi scufundat Credit line: Shawshots / Alamy / Profimedia

Într-o declarație, arhivista proiectului, Siobhan McLaughlin, a declarat că acesta va „debloca istoriile ascunse ale patrimoniului Belfastului în domeniul construcțiilor navale”.

Directorul colecțiilor de la NMNI, William Blair, a declarat că până acum accesul la arhivă a fost restricționat doar cadrelor universitare și cercetătorilor.

Muncitori la Harland & Wolff, Belfast, Irlanda de Nord. Nava din fundal este Titanicul. Fotografii din anii 1910 Credit line: EMU history / Alamy / Profimedia

„Acest proiect, însă, arată cum colaborarea cu partenerii poate lărgi implicarea și demonstrează angajamentul nostru sporit de a face colecțiile noastre disponibile unui public larg”, a spus el.

Proiectul a fost salutat și de directorul de operațiuni de la Navantia UK Harland & Wolff, Alex Haley, care a cumpărat șantierul naval istoric în 2025.