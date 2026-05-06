Planurile de a instala semafoare la pitorescul „Pod peste Atlantic” au stârnit furia localnicilor

Semafoare urmează să fie instalate lângă pitorescul Pod Clachan, pe sălbatica coastă Argyll din Scoția, în pofida temerilor că această intervenție va reprezenta o „profanare” a unui sit de patrimoniu de importanță națională, relatează The Guardian.

Cunoscut încă de la începutul secolului al XIX-lea drept „Podul peste Atlantic”, pasajul vechi de 233 de ani care leagă Insula Seil de continent atrage vizitatori dornici să se laude cu o „călătorie transoceanică”. Totuși, există temeri că șoferii care vor avea verde la semafor vor adopta în curând un comportament agresiv față de pietoni, la acest reper extrem de fotografiat.

„Nu am fost contactați deloc de consiliu”, a declarat pentru The Guardian Sarah Nicholson, o localnică a cărei familie trăiește aici de patru generații. „Am aflat de plan abia când muncitorii au început să spargă drumul”, a povestit aceasta.

Următoarele semafoare spre sud se află la aproximativ 56 de kilometri distanță, în Lochgilphead, sediul consiliului pentru regiunea Argyll and Bute.

Mașinile și pietonii împart în prezent podul

Situat la aproximativ 21 de kilometri sud-vest de Oban și construit în 1792, Clachan Bridge este o atracție turistică semnalizată, vizitatorii coborând adesea din mașini și autobuze pentru a traversa pe jos canalul îngust supus mareelor, care se deschide spre Atlanticul de Nord. Trotuarul de pe podul arcuit se reduce aproape la zero, obligând pietonii să împartă drumul îngust cu șoferii, care în prezent traversează cu prudență.

Consiliul susține că trebuie să instaleze semafoare lângă pod din motive de „siguranță rutieră” și subliniază că acesta are o lățime abia suficientă pentru a face față SUV-urilor moderne. Cu toate acestea, The Guardian notează că a reușit să identifice doar trei coliziuni pe pod în intervalul de 25 de ani dintre 1999 și 2024, fiecare fiind descrisă ca având o gravitate „minoră”.

Poliția Scoțiană a transmis că „sprijină inițiativa de reducere a riscului de accidente rutiere în această zonă”, însă admite că „nu a oferit niciun fel de recomandări privind cicliștii, caii, pietonii sau turiștii care folosesc podul”.

Podul Clachlan fotografiat într-o zi însorită, FOTO: Matt3057 / Dreamstime.com

Proiectul de instalare a semafoarelor e criticat dur de localnici

Locuitorii și un consilier local afirmă că proiectul a fost implementat fără consultare, fără dovezi și fără implicarea instituțiilor de patrimoniu. Ei atrag atenția că podul face parte dintr-un peisaj istoric și că intervenția riscă să afecteze cadrul său pitoresc și experiența vizitatorilor.

Consilierul local Julie McKenzie, localnică din a șaptea generație, a organizat o petiție împotriva proiectului, care a strâns rapid 1.500 de semnături, de trei ori mai mult decât populația zonei.

„Dacă Clachan Bridge ar fi un focar de accidente, nimeni din această comunitate nu s-ar opune unei măsuri de calmare a traficului”, a declarat ea pentru The Guardian. McKenzie invocă și obiecții legate de patrimoniu. Ea acuză de asemenea autoritățile că nu au consultat Historic Environment Scotland înainte de a începe lucrările de o parte și de alta a podului.

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al instituției a declarat: „Revine autorității de planificare să decidă ce aprobări sunt necesare pentru o anumită propunere”.

Hanul de lângă Podul Clachan, FOTO: Shutterstock

„Pietonul se află în vârful ierarhiei rutiere”

Localnica Nicholson mai afirmă că instalarea semafoarelor ar dăuna turismului, deoarece șoferii ar considera că au prioritate garantată de semnal, ceea ce ar face traversarea podului pe jos mai periculoasă.

Grant Baxter din Fife, care a lucrat timp de 30 de ani ca urbanist autorizat în administrația locală scoțiană, consideră că aceste temeri sunt întemeiate.

„Cineva aflat într-o mașină, un autobuz sau un camion va gândi: «Am verde la semafor, nu mă mai oprește nimeni»”, spune el.

Baxter a adăugat că politica oficială a guvernului scoțian a fost mult timp aceea de a acorda prioritate pietonilor.

„Pietonul se află în vârful ierarhiei rutiere, iar mașina la bază. Instalarea semafoarelor este o intervenție tipică anilor 1980, care nu funcționează deloc în acest context”, subliniază acesta.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, un purtător de cuvânt al consiliului pentru Argyll and Bute a declarat: „În prezent elaborăm un proiect de semaforizare care să sprijine toți utilizatorii podului”.