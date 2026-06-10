Planurile unei companii americane de a fora în cea mai mare savană tropicală din lume provoacă îngrijorare în Australia

O companie americană a ignorat în mod repetat îngrijorările ridicate de autoritățile australiene față de planul său de a realiza activități de fracturare hidraulică pentru gaze în regiunea Kimberley din Australia de Vest, parte a celei mai mari savane tropicale din lume, relatează The Guardian.

Compania Black Mountain Energy, cu sediul în Texas, solicită prin intermediul subsidiarei sale Bennett Resources aprobarea guvernului federal al Australiei pentru a fora 20 de sonde de gaz în cadrul proiectului său pe care l-a denumit „Valhalla”.

Amplasamentul se află în apropierea unui pârâu care se varsă în râul Fitzroy, înscris în patrimoniul național al Australiei, ceea ce ar putea afecta speciile amenințate din regiunea care totodată cea mai bine conservată savană tropicală din lume.

Deși Agenția pentru Protecția Mediului din Australia de Vest a recomandat aprobarea proiectului în baza legislației statale, documente obținute prin solicitări de acces la informații publice arată că departamentul federal de mediu și-a exprimat în mod repetat îngrijorări privind calitatea evaluărilor de mediu realizate de companie.

Departamentul a avertizat aceasta că nu a furnizat suficiente informații despre resursele de apă și ecosistemele care ar putea fi afectate de planurile sale de foraj pentru gaze.

Râu ce trece prin regiunea Kimberley a Australiei, FOTO: Rodric Mcdonald / Dreamstime.com

Compania americană a primit mai multe avertismente

Corespondența arată că oficialii federali au transmis anul trecut companiei, de mai multe ori, că nu a realizat suficiente studii pentru a identifica resursele de ape de suprafață și subterane din regiune și pentru a „caracteriza” ecosistemele din zonă care depind de apele subterane pentru supraviețuire.

Oficialii au scris că acest lucru i-a împiedicat să evalueze complet impactul pe care fracturarea hidraulică l-ar putea avea asupra mediului din regiune și asupra speciilor vulnerabile.

Departamentul a scris că, în ciuda afirmațiilor Black Mountain potrivit cărora proiectul nu ar avea niciun impact asupra râului Fitzroy, există „dovezi insuficiente” care să susțină acest lucru.

Oficialii au precizat că, prin urmare, compania trebuie să „demonstreze evaluarea tuturor modalităților de impact”.

Activiștii de mediu cer guvernului Australiei să își exercite prerogativele

Grupul de conservare a mediului natural Environs Kimberley, care a obținut documentele de interes public, i-a scris săptămâna trecută lui Murray Watt, ministrului federal al mediului, pentru a-i cere să își exercite atribuțiile prevăzute de legislația națională privind protecția naturii și să oprească proiectul.

„Am solicitat, în esență, anularea evaluării, deoarece compania nu a făcut în mod clar ceea ce departamentul i-a cerut în ceea ce privește furnizarea de informații”, a declarat Martin Pritchard directorul executiv al Environs Kimberley.

„Au avut suficient timp pentru a realiza aceste studii. Se pare că nu doresc să le facă, iar fără aceste lucrări nu există nicio modalitate prin care Commonwealth-ul să poată lua o decizie privind existența sau nu a unor impacturi semnificative”, a adăugat el.

Defileu în regiunea Kimberley a Australiei, FOTO: David Wall / Alamy / Profimedia

Oficialii de mediu au declarat într-un document datat în ianuarie că împărtășesc îngrijorările ridicate de un comitet științific independent de experți, potrivit căruia Black Mountain nu a furnizat suficiente date pentru a evalua în detaliu proiectul.

IESC (Comitetul Științific Independent de Expertiză) consiliază guvernul Australiei cu privire la impactul potențial al proiectelor de gaze asupra resurselor de apă, în cadrul unui mecanism federal de protecție a apelor.

Comitetul a constatat că Black Mountain a realizat o „evaluare limitată și necoordonată” și a ajuns la concluzii „în mare parte nefundamentate” privind impactul potențial al proiectului său asupra apelor de suprafață și subterane și asupra ecosistemelor dependente de apele subterane.

FOTO articol: Rodric Mcdonald / Dreamstime.com.