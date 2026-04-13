Platforma Booking își avertizează clienții: Date expuse într-un atac cibernetic

Site-ul pentru rezervări de cazare Booking.com a fost vizat de un atac cibernetic, în urma căruia „părți neautorizate” au obținut acces la numele, datele de cont și detaliile de rezervare ale unui număr nedezvăluit de persoane, potrivit The Guardian.

Compania, al cărui sediu central se află la Amsterdam, a declarat că „a observat o activitate suspectă ce implică părți terțe neautorizate care au putut accesa unele dintre informațiile de rezervare ale oaspeților noștri”.

„După descoperirea activității, am luat măsuri pentru a limita problema”, a precizat platforma. „Am actualizat codul PIN pentru aceste rezervări și i-am informat pe oaspeții noștri”, mai scrie în comunicat.

Booking.com listează peste 30 de milioane de locuri de cazare din toată lumea, promovându-se ca platformă care conectează „milioane de călători” cu experiențe, transport și locuri de cazare.

„Informațiile financiare nu au fost accesate”

Reprezentanții platformei au refuzat să divulge numărul persoanelor afectate de atacul cibernetic, dar un purtător de cuvânt a precizat că „informațiile financiare nu au fost accesate”.

În e-mailul trimis clienților afectați, aceștia sunt avertizați că este posibil ca hackerii să fi accesat „anumite informații despre rezervare”, asociate unor rezervări făcute în trecut.

„Pe baza constatărilor investigației noastre de până în prezent, informațiile accesate ar putea include detalii despre rezervare și nume, adrese de e-mail, adrese, numere de telefon asociate cu rezervarea și orice ați fi putut partaja cu unitatea de cazare”, au spus cei de la Booking.

Este doar cea mai recentă dintr-o serie de infracțiuni cibernetice privind Booking.com, care s-a confruntat recent cu un număr tot mai mare de escrocherii online, în care autorii solicită detalii de plată cu pretextul de a pre-autoriza sau de a face verificări înaintea unei călătorii, iar apoi percep sume mari.

În 2018, hackerii au folosit tactici de phishing pentru a fura datele de conectare de la angajații hotelurilor din Emiratele Arabe Unite și au reușit apoi să obțină acces la datele de rezervare a peste 4.000 de persoane de pe platformă.

Booking.com a raportat problema către autoritatea olandeză de resort cu o întârziere de 22 de zile, ceea ce s-a soldat cu o amendă de 475.000 de euro.