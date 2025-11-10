Sari direct la conținut
Platforma unei mari companii, emblemă în comunism – vândută VIDEO&FOTO
Sursă foto: https://www.simtex-mu.ro/index.htm

Compania aflată în faliment Simtex SA (Sisteme Industriale de Mașini, Tehnologii, Execuție, Experimentare, Export) din București, la care Ministerul Energiei deține 30,91% din acțiuni, fostul lnstitut de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini Unelte Titan, înființat ca centru de proiectare în domeniu în 1964, și-a vândut platforma industrială din Capitală, de pe Bulevardul Basarabia, conform datelor Profit.ro.

