Platformele crypto nu pot fi autorizate de ASF România pentru a funcționa în UE conform regulamentului european MiCA

De la 1 iulie 2026, platformele de tranzacționare a criptomonedelor au nevoie de autorizare MiCA pentru a funcționa cu drepturi depline în Uniunea Europeană, iar aceasta se poate obține într-unul dintre statele membre UE. În România, însă, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nici nu poate primi cereri de autorizare de la operatorii crypto, pentru că țara noastră nu are aprobată legislația națională de punere în aplicare a Regulamentului european pentru piața criptoactivelor (MiCA).

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