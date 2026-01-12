Plăți record la Pilonul II de pensii în 2025: Câți bani au încasat aproape 90.000 de români. De când nu se vor mai putea retrage toți banii deodată

Fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) au plătit doar anul trecut peste 2,65 miliarde de lei, mai mult decât dublu față de anul 2024 către 88.000 de beneficiari (participanți și moștenitori), a anunțat luni APAPR (Asociația administratorilor fondurilor de pensii private). În acest an este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni: fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică, fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani. Noua lege prin care românii nu vor putea retrage decât 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani se va aplica din 5 ianuarie 2027.

Câți bani au românii la Pilonul II de pensii

La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (cca. 4,6 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare, precum și singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici.

Sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la finele anului 2025 la 10,5% din Produsul Intern Brut al țării.

Mai exact, activele nete, adică banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Din activele nete de 201,6 miliarde de lei, mai bine de o treime reprezintă câștigul net obținut din investițiile realizate de administratorii fondurilor de pensii private: 75,4 mld. lei (14,8 mld. euro), în plus față de contribuțiile primite în administrare.

Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit calculelor APAPR.

Pe întreaga durată de funcționare (2008-2025), fondurile de pensii private din Pilonul 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, mult superior ratei medii anuale a inflației de 4,7% din aceeași perioadă, conform calculelor APAPR.

Câți români au în conturi peste 50.000 de lei

Cu titlu de exemplu, un român care câștigă salariul mediu și a contribuit la Pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent are în contul personal o sumă totală de cca. 55.662 lei, din care 64% sunt contribuțiile virate și 36% câștigul adăugat în timp de randamentele investiționale. Această sumă s-a dublat în ultimii 3 ani și este de aproape 7 ori mai mare decât în urmă cu 10 ani.

Estimările APAPR arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile personale de Pilon 2 sume de peste 50.000 de lei.

Ce plăți s-au făcut până acum la Pilonul II. Record în 2025

Fondurile de pensii din Pilonul 2 au realizat deja un număr de 300.000 de plăţi către beneficiari (participanți și moștenitori), sumele plătite fiind în valoare totală de 5,9 miliarde de lei în perioada 2008-2025. Doar în 2025, sumele plătite au fost de 2,65 miliarde de lei (mai mult decât dublu față de 2024), către 88.000 de beneficiari, spune APAPR.

Potrivit legislației în vigoare, Pilonul 2 face plăți către beneficiari în trei situații:

când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public;

când participantul obține decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public (indiferent de gradul de invaliditate);

în cazul nefericit al decesului participantului, situație în care activul acumulat de participant în contul personal din Pilonul 2 este plătit către moștenitorii săi legali sau testamentari.

Pe parcursul întregului an 2026 este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni: fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică, fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale), subliniază APAPR.

Noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026), prin care beneficiarii de pensie privată pot retrage 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani, va intra în vigoare abia începând cu data de 5 ianuarie 2027, a mai precizat asociația administratorilor fondurilor de pensii private.

Ce prevede noua lege de plată a pensiilor private

Legea care schimbă sistemul de plată a pensiilor private a fost promulgată în data de 5 ianuarie 2026 de președintele Nicușor Dan, potrivit Rador.

Astfel, la pensionare nu mai poate fi retrasă într-o singură tranșă toată suma acumulată la pilonul II sau la pilonul III, ci doar 30%. Restul de bani va fi plătit eşalonat timp de 8 ani.

Președintele a promulgat legea, după ce Parlamentul a eliminat, în urma unei decizii a Curții Constituționale, prevederea care le-ar fi permis pacienților oncologici să primească integral toată pensia privată.

Principala modificare, care a stârnit nemulțumiri publice, este că cei peste 8,3 milioane de români care au pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, așa cum se întâmplă acum, ci maximum 30% din sumă, iar restul, lunar, eșalonat pe 8 ani.

Principalele schimbări:

„Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

Dreptul membrului de a primi echivalentul a maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de către membru.

Pensia privată se plăteşte de către furnizor din activele fondului de plată, lunar, către membru, beneficiar, supravieţuitor sau către reprezentantul legal al acestuia, prin serviciu poştal sau bancar, conform dispoziţiilor stabilite prin contractul de plată. Cheltuielile cu plata pensiei private pe teritoriul României se suportă de către membru/beneficiar/ supravieţuitor.

Furnizorul calculează, reţine, plăteşte şi declară lunar obligaţiile fiscale aplicabile, conform prevederilor Codului fiscal, plata acestora realizându-se din sumele lunare cuvenite membrilor, beneficiarilor, supravieţuitorilor sau reprezentantului legal, după caz.

În cazul schimbării domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, membrul, beneficiarul, supravieţuitorul sau reprezentantul legal, după caz, păstrează dreptul la pensia privată conform contractului de plată încheiat cu un furnizor din România şi aceasta se poate plăti în acea ţară, în moneda tării respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Proiectul prevede și reguli privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private. Conform actului normativ, fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri: fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată, care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp, precum și fonduri de plată a pensiilor viagere, fonduri care vor oferi pensii care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau supraviețuitorului acestuia, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor.

