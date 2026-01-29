Plecare subită de la vârful Digi24

Anca Mireanu, membru al boardului editorial al grupului Digi, cu aproape zece ani de experienţă în această poziţie, părăseşte subit compania, scrie Pagina de Media.

Potrivit informaţiilor Paginademedia.ro, angajaţii au fost anunţaţi printr-un mesaj intern că Mireanu pleacă din companie de la 1 februarie.

Anca Mireanu era, din septembrie 2018, membru în boardul trustului media Digi, care include postul TV Digi24, site-ul digi24.ro, dar şi posturile de radio Digi FM şi Pro FM. În board mai este şi Mihai Dinei, membru în Consiliul de Administraţie al companiei-mamă Digi. În trecut, în acelaşi board a fost şi realizatorul Digi24 Cosmin Prelipceanu.

Paginademedia.ro scrie că plecarea subită vine pe fondul unor tensiuni în interiorul companiei.

Contactată de publicația citată, Anca Mireanu a confirmat plecarea, precizând că decizia îi aparţine, fără a detalia motivele.

Anca Mireanu este fondatoarea site-ului PS News, alături de Cosmin Ivănuş (site care a fost vândut) şi a publicaţiei Ediţiadedimineaţă.ro. În trecut, s-a ocupat şi cu consultanţa de strategie media şi politică, prin firma Inventus Research. Unul dintre clienţii politici a fost PNL, în perioada lui Crin Antonescu.