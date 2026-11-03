Terenul s-a surpat sub calea ferată, la Eforie, din cauza ploilor. Un tren, retras din circulație. Furtuni puternice și risc de inundații în Constanța

Circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud este suspendată marți, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat, a anunțat CFR. Ploile abundente din Constanța au inundat mai multe străzi ale municipiului, precum și din alte localități, potrivit presei locale. Județul Constanța se află până diseară sub alertă cod portocaliu de ploi.

Bucata de teren s-a surpat la kilometrul feroviar 241+590, între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, iar circulația feroviară a fost închisă temporar, începând cu ora 07.00, din motive de siguranță, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., într-un comunicat citat de Replica.

Trenul Regio 8381, care se afla pe sectorul respectiv, a rămas blocat pe porțiunea de drum. El a fost retras din circulație și urma să se întoarcă la stația Eforie Nord, potrivit sursei citate.

Străzi inundate în orașul Constanța

Mai multe județe din sudul țării se află până miercuri, la ora 10.00, sub alertă cod galben de ploi însemnate cantitativ. Constanța este singurul județ sub cod portocaliu, valabil până diseară, la ora 20.00.

Potrivit Ziua Constanța, acumulări importante de apă sunt marți în mai multe zone ale orașului Constanța, de exemplu la sensul giratoriu de la Telegondolă și din zona Lacului Siutghiol, dnde apa s-a extins peste spațiile verzi și aleile din apropiere, acoperind porțiuni importante ale terenului.

De asemenea, în cursul dimineații, ANM a emis o avertizare meteorologică de cod roșu de ploi pentru trei localități din județul Constanța, valabilă între orele 05:10 și 08:30.

Alerta meteo a vizat localitățile 23 August, Limanu și Mangalia.

Risc de inundații

În același timp, hidrologii au evertizat că pot apărea viituri rapide și inundații locale severe pe râurile din estul județului, la sud de Canalul Dunăre-Marea Neagră.

O avertizare hidrologică cod Roșu, valabilă astăzi între orele 06:05 și 12:00, a fost emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de pericol”, a anunțat INHGA.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic, potrivit sursei citate.