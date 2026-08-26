Ploi și temperaturi mai scăzute azi și mâine în București

Vremea se schimbă în București, cu ploi mai ales în a doua parte a zilei miercuri și joi, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Temperaturile vor scădea miercuri față de zilele anterioare, astfel că maximă va fi de 29…30 de grade. Cerul va avea înnorări temporare. A plouat în primele ore ale zilei și trecător va ploua slab și spre seară.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17…18 grade, potrivit meteorologilor.

Cum va fi vremea în București

Și joi în Capitală cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 4….10 l/mp ) și posibil descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor (rafale de 45…55 km/h).



Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, a anunțat ANM.