Ploi torențiale, vijelii și grindină în jumătate din țară. Harta zonelor vizate de cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în zone din Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea.



Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 august, ora 10:00 – 28 august, ora 1:00, va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, ce se va manifesta prin ploi torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 – 70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1 – 4 cm).



Totodată, în intervale scurte de timp (de până la trei ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 – 25 litri/mp și pe arii restrânse vor depăși 30 – 50 litri/mp.



Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului, în perioada analizată, a mai transmis ANM.

Cod galben de furtuni în intervalul 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01. Sursă: ANM

Conform prognozei de specialitate, un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi valabil pe parcusul zilei de vineri, 28 august, între orele 8:00 – 20:00, în Dobrogea, în estul Munteniei și în sud-estul Moldovei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 – 70 km/h.

Cod galben de vânt în intervalul 28 august, ora 08 – 28 august, ora 20. Sursă foto: ANM

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