Ploile se mută în vestul țării. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada următoare, va ploua mai mult în zonele vestice și, local, centrale ale țării.

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 9 noiembrie și 7 decembrie.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 9 – 16 noiembrie, valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și local în cele centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În săptămâna 16 -23 noiembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În săptămâna 23 -30 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Iar în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Cum sunt realizate prognozele

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.