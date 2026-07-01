PNL contestă decizia Tribunalului București privind Congresul și anunță că va ataca hotărârea

PNL transmite, miercuri, că hotărârea judecătorească pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care a suspendat hotărârea Consiliului Naţional Extraordinar al PNL referitoare la Congres, inclusiv organizarea şi desfăşurarea Congresului PNL prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte, cu o nouă conducere, nu poate afecta hotărârile Congresului iar conducerea aleasă îşi exercită pe deplin atribuţiile. „Nu putem să nu observăm că ”bătăliile politice” din partid s-au mutat în justiţie”, mai transmite PNL, potrivit News.ro.

„Această hotărâre judecătorească nu influenţează în mod direct Partidul Naţional Liberal şi realităţile din partid în acest moment deoarece suspendă doar anumite hotărâri. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 îşi exercită pe deplin atribuţiile, iar hotărârile Congresului şi ale noilor organisme de conducere, alese potrivit Statutului PNL, sunt în vigoare şi trebuie respectate de membrii partidului. Suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc”, arată formaţiunea într-un comunicat oficial.

Potrivit PNL, „hotărârea judecătorească pronunţată astăzi nu poate afecta hotărârile adoptate de Congres”.

„Nu putem să nu observăm că ”bătăliile politice” din partid s-au mutat în justiţie. Brusc în data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congresul Extraordinar al PNL, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Astfel, doar 6 judecători, din peste 100 ai Tribunalului Bucureşti, au fost desemnaţi în mod direct de preşedintele acestei instanţe şi numai aceştia pot judeca astfel de cauze. Este o decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secţie nou-înfiinţată are nevoie de avizul CSM”, subliniază PNL.

PNL anunță că va contesta hotărârea Tribunalului București

PNL anunţă că va ataca, pe toate căile legale, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului Bucureşti.

Mai mult, liberalii acuză că dosarul a fost reaprtizat la o fostă colaboratoare a Alinei Gorghiu.

„Aceiaşi contestatari au înaintat mai multe cereri în instanţă. Una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026, dosarul fiind repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar. În perioada în care doamna Gorghiu a fost ministrul Justiţiei, aceasta a solicitat detaşarea doamnei judecător M.L. în cadrul ministerului, iar prin Hotărârea CSM nr. 2156 din 14 septembrie 2023, aceasta a fost detaşată şi a lucrat în Ministerul Justiţiei pe toată durata mandatului doamnei Gorghiu. Din acest motiv, PNL va solicita recuzarea acesteia”, mai spun liberalii.

PNL afirmă că „un partid politic este condus de deciziile majorităţii membrilor şi de deciziile luate în organele sale statutare şi minoritatea se supune majorităţii, acesta fiind un principiu clar şi acceptat de orice membru al oricărui partid”.

PNL mai anunţă că va depune la tribunal, conform legii, lista noii conduceri alese în cadrul Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, precum şi modificările aduse Statutului PNL.

„Partidul va urma toţi paşii prevăzuţi de lege, cu respect faţă de lege şi faţă de instituţiile statului. Ne aflăm în cadrul unui proces aflat în derulare, cu diverse faze şi termene. Avocaţii noştri vor exercita toate căile de atac prevăzute de lege în raport cu acele decizii ale instanţelor pe care le considerăm neîntemeiate, reiterând, în acelaşi timp, adeziunea noastră la valorile şi principiile democratice, inclusiv principiului separaţiei puterilor în stat”, menţionează partidul.