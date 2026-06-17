PNL începe azi procedurile pentru excluderea lui Veștea. Ședință pentru convocarea Consiliului Național

PNL se reunește, joi, de la ora 16:00, în ședința Biroului Permanent Național, pentru convocarea Consiliului Național, în vederea excluderii lui Adrian Veștea din partid, au declarat pentru HotNews surse din partid.

În urma votului de luni al liderilor PNL, Adrian Veștea ar fi trebuit să-și depună mandatul, pentru a nu fi exclus din partid. Cum premierul desemnat a spus că va merge până la capăt, liberalii au anunțat că Veștea, vicepreședinte al formațiunii, se află în afara partidului.

Astăzi, Biroul Politic Național face primii pași pentru oficializarea deciziei – convocarea Consiliului Național. Următorul pas: un congres extraordinar al PNL, conform procedurii partidului.

O variantă înaintată, potrivit surselor HotNews, a fost că acest congres să aibă loc duminică. Însă, alte voci din partid propun ca această întâlnire în format extins a PNL să aibă loc după votul de învestire din Parlament, astfel încât să poată fi decisă și excluderea liberalilor care l-au votat pe Adrian Veștea.

Liderii PNL invocă o prevedere a articolului 26 din statutul PNL, pentru a justifica decizia de excludere a lui Adrian Veștea.

Ce spune articolul 26, alineatul 2, litera b, din Statutul PNL:

⁠Sancțiunea excluderii unui membru PNL se poate aplica în una din următoarele situații:

a. a încălcat grav și în mod repetat prevederile Statutului și ale Codului Etic, aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului;

b. a încălcat deciziile și hotărârile organismelor de conducere ale partidului și, prin aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante.

Ședință și la USR

Comitetul Politic al USR se întrunește de la ora 18:30, pentru a oficializa punctul de vedere adoptat de Biroul Național al USR privind nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, a anunțat purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler.

Printr-o rezoluție adoptată duminică, în unanimitate, Biroului Național al USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că partidul nu a fost informat în prealabil asupra acestei decizii.

„Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea”, a precizat Seidler.

Totodată, USR a susținut că este „absolut necesară“ formarea oficială a unui pol reformist și prodemocrație care să reprezinte românii cu opțiuni reformiste.