PNL Sector 3, obligat de instanță să evacueze sediul pentru neplata chiriei către Primăria Capitalei, condusă acum de liberalul Ciprian Ciucu: „Nu vom evacua”

Curtea de Apel București a respins cererea de recurs a PNL Sector 3 în procesul pe care l-a pierdut cu Administrația Fondului Imobiliar (AFI), din subordinea Primăriei Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu. PNL Sector 3 este obligat să evacueze acum sediul, pentru că nu a plătit chiria, conform deciziei instanței, scrie Buletin de București. Reprezentanți PNL au explicat pentru HotNews că nu se pune problema evacuării, pentru că oricum o parte dintre datorii au fost deja plătite.

Sediul PNL Sector 3 este într-o vilă istorică de pe bulevardul Hristo Botev. Litigiul dintre liberalii de la Sectorul 3 și AFI durează de mai bine de șapte ani, conform Buletin de București.

Prin decizia CAB, dată în 18 decembrie 2025 (prin care a fost respins recursul PNL Sector 3) a rămas practic definitivă hotărârea primei instanțe, și anume Judecătoria Sectorului 3, care a decis, la finalul anului 2023, ca organizația politică să fie obligată la plata chiriei restante și a penalităților, precum și la evacuarea din imobil, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată citate de publicația locală.

„Nu se pune problema să evacuăm”

Un reprezentant al PNL Sector 3 a transmis pentru Buletin de București că „nu se pune problema evacuării” și că organizația a început discuții cu AFI, din subordinea PMB, condusă acum de liberalul Ciprian Cicu, pentru a stabili măsurile reparatorii necesare.

Reprezentanți ai organizației PNL Sector 3 au explicat pentru HotNews că sediul filialei a fost subiectul mai multor dispute în instanță de-a lungul timpului. În 2008, sediul a fost cumpărat de la PMB de către PDL Sector 3, devenit ulterior PNL Sector 3, doar că o persoană a cerut imediat după achiziție drepturile de proprietate, pretinzând că este moștenitorul clădirii și al terenului. Procesul legat de moștenire a fost în final pierdut de cel care susținea că are drept de proprietate, dar clădirea a ajuns înapoi la Primăria Capitalei.

Reprezentanți ai PNL Sector 3 recunosc că în perioada 2016-2018 nu a fost făcută plata chiriei către PMB, dar spun că între timp a fost plătită o parte din sumă:

„Între timp s-au făcut plăți. În 2019, când s-au văzut amenzile, s-au plătit 72.000 de lei din cei aproximativ 150.000 de lei. Mai sunt cei 68.000 de lei de plată. Am discutat, nu se pune problema de evacuare, de relocare, am plătit chirii lunare de atunci”.

Clădirea și terenul unde își are sediul PNL Sector 3 sunt evaluate la aproximativ 7 milioane de euro, conform acelorași surse.