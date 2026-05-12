PNRR: Startup-ul românesc Pluria, de spații de lucru flexibile, atrage încă 2 milioane dolari finanțare

Startup-ul românesc de spații de lucru flexibile Pluria anunță, într-un comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a atras 2 milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare, condusă de fondul românesc Sparking Capital, susținut prin Planul Național de Redresare şi Reziliență al României (PNRR).

Sparking Capital intră ca investitor nou, iar runda se bucură și de participarea Crescendo Ventures, Empty Ventures şi a unui grup de investitori angel.

Fondată în România de Andrei Crețu (foto – stânga), cunoscut în ecosistemul local pentru co-fondarea şi exitul 7card, și Gabriela Drăghia (foto – dreapta), Pluria lucrează astăzi cu echipe din Columbia, Mexic, Argentina, Spania şi România. Printr-o singură aplicație, angajații pot rezerva birouri, săli de întâlnire şi spații private în peste 1.000 de locații din 150 de oraşe, în 20 de țări.

Firma spune că este prezentă în 15 orașe din România, cu peste 60 de spații doar în București. Platforma permite companiilor să înlocuiască zeci de contracte separate cu unul singur şi să ofere echipelor acces la spații de lucru oriunde au nevoie, fără contracte pe termen lung şi fără costurile fixe ale unui birou tradițional.

