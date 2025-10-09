„Poarta Focșanilor este o problemă securitară” / Șeful Armatei române: „Nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct asupra României, sau nu în perioada următoare”

Rusia duce „un război cognitiv” în România, „un război cu mințile cetățenilor noștri”, spune șeful Armatei române, generalul Gheorghiță Vlad. El consideră că rușii nu vor ataca țara noastră, cel puțin „nu în perioada imediat următoare”, însă nu poate fi exclus niciun scenariu: „Și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele”.

Într-un interviu acordat Euronews, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a spus că lansările de drone deasupra teritoriului României și valul de dezinformări de pe rețelele de socializare fac parte din „războiul cognitiv” pe care Rusie îl duce împotriva României

„Nu uitați că România este parte a NATO. Avem toate garanțiile de securitate corespunzătoare să afirmăm că securitatea României nu a fost contestată nicio secundă. Avem capabilitățile necesare, avem tot ce trebuie la nivel aliat, astfel încât să avem o reacție oportună. Și Rusia știe acest lucru. Acesta este și motivul pentru care ați văzut că sunt fel și fel de provocări de natură hibridă, de cu totul altceva care să fie la limita instrumentelor militar și politic, civil. E o falie foarte fină pe care Federația Rusă încearcă să o speculeze.

Dezinformarea, fake-news, influențarea populației în ceea ce privește alegerile democratice, percepția asupra valorilor, narativul că mai degrabă se investește în educație, cultură, asistență medicală decât în securitate. Securitatea costă. Rusia duce un război cognitiv, un război cu mințile cetățenilor noștri. Influențarea psihologică și crearea de comportamente care să servească narativului Federației Ruse”, a declarat șeful Armatei Române în interviul pentru Euronews.

„Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct”

Șeful Armatei române consideră că „este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus”, iar România „are capacitatea de a se apăra”:

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus. Și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând, acela de a distruge Ucraina și capacitatea de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct. Sau nu în perioada imediat următoare. (…)

Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o apărare colectivă eficientă”.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice”

Generalul Gheorghiță Vlad a confirmat „vulnerabilitatea României” – Poarta Focșanilor – în scenariul „puțin probabil” în care Rusia ar ataca România:

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate.

Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult”.

Ar putea rezista România cât a rezistat Ucraina, în cazul unui atac?

Șeful Armatei române a făcut și o paralelă cu Ucraina, răspunzând unei întrebări, și a spus că România ar putea rezista cât a rezistat Ucraina, în cazul unui atac:

„Da (n.r. – România poate rezista cât a rezistat Ucraina). Astea sunt și motivele pentru care am mai declarat că avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor. Dacă analizați cele trei elemente, o să vedeți că România are capacitate suficientă pentru apărare.

Nu știu de ce punem în discuție această problemă, pentru că avem o situație de securitate foarte bună, avem parteneri pe care ne bazăm, s-au făcut pași foarte mari în dezvoltarea economică a României. Legislativ, am găsit instrumentele corespunzătoare pentru a ne pregăti populația. Cred că și la nivel societal, au fost făcuți foarte mulți pași în ultimii 30 de ani. Ca român, ca militar, eu sunt convins că România are capacitatea”.