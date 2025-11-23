Poate combate insomnia purtarea unei perechi de șosete?

Câteva studii mici sugerează că o schimbare simplă a tabieturilor legate de culcare poate ajuta somnul și chiar calitatea acestuia, relatează The New York Times.

Un studiu coreean din 2018, care a implicat șase bărbați cu vârsta de aproximativ 20 de ani, a constatat că aceștia adormeau, în medie, în 7 minute și jumătate atunci când purtau șosete, comparativ cu aproximativ 15 minute când nu purtau. Studiul a sugerat de asemenea că șosetele le-au permis bărbaților să doarmă mai mult și să se trezească mai rar în timpul nopții.

Într-un articol științific olandez din 2007, opt persoane fără probleme de somn, cu vârste între 21 și 39 de ani, au adormit, în medie, în aproximativ 11 minute, comparativ cu 16 minute atunci când purtau șosete în pat. Îmbunătățirea a fost ceva mai puțin dramatică într-un grup de opt persoane în vârstă, dar sănătoase (cu vârste între 56 și 80 de ani), probabil pentru că vârsta influențează modul în care persoanele percep temperatura și schimbările sale.

Roy Raymann, un doctor în științe și autorul principal al studiului din 2007 a explicat că, atunci când pielea este caldă, informațiile provenite de la senzorii de temperatură ai corpului ajung într-o zonă a creierului implicată atât în somn, cât și în reglarea temperaturii. El spune că în creier pielea caldă este interpretată ca fiind favorabilă somnului, iar pielea rece ca stimulând starea de veghe.

„De aceea, în parte, este atât de ușor să adormi pe plajă într-o zi călduroasă de vară, [în ciuda] luminii puternice”, a mai explicat acesta.

De ce sunt șosetele preferabile păturilor suplimentare în pat

Într-un dormitor răcoros, pielea caldă declanșează de asemenea somnul prin încurajarea căldurii să se disipeze în aer, ceea ce duce la o scădere a temperaturii interne a corpului, care este importantă pentru a adormi.

Și ce legătură are asta cu șosetele? Picioarele sunt pline de vase sanguine speciale care leagă mici artere cu mici vene. Asta permite un flux sanguin impresionant aproape de suprafața pielii, ceea ce, la rândul său, ajută la încălzirea acesteia.

Să-ți pui șosete este mai eficient decât să adaugi pături, deoarece șosetele sunt un strat de izolație care rămâne la locul lui chiar și atunci când îți miști picioarele. „Ele asigură că picioarele tale rămân calde și există un semnal constant către creier că este sigur să dormi”, a spus Raymann.

Ideea șosetelor speciale pentru dormit nu este nouă. Compania britanică The White Company își vinde șosetele de pat din cașmir încă din 1996, iar acestea sunt un bestseller pe tot parcursul anului, în ciuda prețului ridicat.

Ce e important de știut când alegem șosetele cu care mergem la culcare

Însă nu e nevoie de șosete speciale (și scumpe) din cașmir. Aproape orice pereche de șosete vechi este potrivită – atâta timp cât sunt făcute, în mare parte, dintr-un material moale și care permite pielii să respire, cum ar fi bumbacul sau lâna și au elasticitate imperfectă – ceea ce le face mai confortabile în jurul gleznelor.

Articolul din The New York Times este semnat de Joanne Chen, o jurnalistă specializată în lifestyle, care afirmă că purtarea șosetelor la culcare i-a îmbunătățit dramatic somnul și că a ajutat-o chiar să scape de insomnie. În plus, ea explică și alte avantaje:

„Am câștigat secunde prețioase dimineața purtându-mi șosetele Adidas, demult scoase din producție, noaptea în pat – ca să pot doar să trag pe mine hainele de antrenament și pantofii sport și să plec direct la sală imediat ce mă trezesc. Șosetele mele pentru bocanci funcționează și ele foarte bine. Sunt suficient de largi și de călduroase, fără să devină sufocante”.

„Recunosc că nu aș fi ales niciuna dintre aceste ținute pe vremea când eu și soțul meu abia începeam să ieșim împreună. Dar suntem căsătoriți de mai bine de 12 ani, așa că e în regulă. El e doar fericit că nu mai aruncă la o parte grămezi inutile de pături”, glumește aceasta.