„Poate Cupa Mondială nu este a noastră, dar Insulele Falkland sunt cu siguranță”. Guvernul britanic răspunde Argentinei și face un apel către FIFA

Argentinienii au învins miercuri Anglia cu 2-1 și apoi au afișat un mesaj care trimite la un conflict istoric cu Regatul Unit, scriu Reuters și The Guardian.

Guvernul britanic a anunțat că susține apelurile adresate FIFA pentru a-i ancheta pe jucătorii argentinieni, acuzați că au încălcat regulamentul când au desfășurat un banner cu mesajul „Insulele Malvine sunt ale Argentinei”, după victoria în semifinala cu Anglia de la Cupa Mondială.

Insulele Falkland (cunoscute de argentinieni drept Malvine), un teritoriu britanic de peste mări situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, rămân obiectul unui conflict de suveranitate între Marea Britanie și Argentina.

O purtătoare de cuvânt a guvernului a preluat declarațiile făcute anterior de ministrul pentru Afaceri, Peter Kyle, potrivit cărora forul de conducere ar trebui să investigheze „amănunțit” comportamentul campionilor en titre.

„Poate că Cupa Mondială nu este a noastră, dar Insulele Falkland sunt cu siguranță ale noastre. Angajamentul nostru față de Insulele Falkland va rămâne ferm pentru totdeauna”, a spus oficiala.

O „încălcare flagrantă” a regulilor

Ea a precizat că orice eventuală măsură este „de competența FIFA”, dar, întrebată dacă prim-ministrul este de acord cu ministrul său din cabinet, purtătoarea de cuvânt a răspuns: „Aș susține această poziție.”

Întrebată dacă Downing Street este de acord cu caracterizarea făcută de Kyle a comportamentului respectiv ca fiind o „încălcare flagrantă” a regulilor, ea a adăugat: „Orice măsură luată este de competența FIFA, voi lăsa această chestiune în seama lor. Vă îndrum către declarația secretarului de stat pentru Afaceri din această dimineață.”

Liderul liberal-democrat Ed Davey a cerut și el ca jucătorii argentinieni care au fost văzuți ținând bannerul să fie suspendați pentru finala de duminică împotriva Spaniei.

Un conflict istoric

Criticii argentinienilor fac referire la articolul 34.3 din regulamentul turneului, care interzice afișarea oricăror mesaje sau sloganuri politice de către jucători înainte, în timpul sau după un meci.

Insulele Falkland au continuat să stârnească tensiuni între Marea Britanie și Argentina.

Cele două țări au fost implicate într-un conflict de 74 de zile, în perioada aprilie-iunie 1982, în urma căruia au murit 655 de militari argentinieni, 255 de militari britanici și trei persoane din insule.

Un incident similar cu cel de la semifinala Cupei Mondiale de miercuri a avut loc în 2014. Atunci FIFA a amendat Federația Argentiniană de Fotbal cu 20.000 de lire sterline după ce jucătorii acesteia au afișat un banner cu același mesaj înaintea unui meci amical împotriva Sloveniei.

Organismul de conducere al fotbalului mondial a declarat că gestul a încălcat regulile privind acțiunile politice și comportamentul necorespunzător al echipei.

Politică și fotbal

Semifinala Anglia-Argentina a oferit guvernului de la Buenos Aires oportunitatea de a relua discuțiile despre controlul asupra Insulelor Falkland (Malvine).

Într-un eseu în care a cerut Londrei să inițieze negocieri pentru predarea teritoriului, ministrul de externe al Argentinei a spus zilele trecute că locuitorii Insulelor Falkland sunt o populație „implantată artificial”.

Pe 24 aprilie anul acesta, președintele Argentinei, Javier Milei, a marcat cea de-a 44-a aniversare a invaziei insulelor de către țara sa printr-o postare pe rețelele sociale în care a asigurat că „Malvinele au fost, sunt și vor fi întotdeauna argentiniene.”

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer a respins înainte de meci argumentele Argentinei.

„Poziția Regatului Unit este clară. Locuitorii insulelor și-au exprimat în repetate rânduri dorința de a rămâne un teritoriu britanic de peste mări, iar dreptul lor la autodeterminare este primordial”, a spus oficialul, potrivit LBC News.