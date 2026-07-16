Argentina e în finală după ce a învins Anglia, dar riscă sancțiuni din partea FIFA după un gest interzis la finalul meciului

Fotbaliștii sud-americani s-au impus miercuri în fața englezilor cu 2-1 și vor juca duminică finala împotriva Spaniei, dar riscă sancțiuni după ce au repetat pe teren un gest dintr-un meci amical din 2014, potrivit BBC.

Campioana mondială en titre a obținut victoria la Atlanta printr-o revenire în ultimele minute ale meciului, datorită golurilor marcate pe final de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez în poarta echipei conduse de Thomas Tuchel.

Imediat după încheierea partidei, fotbaliștii argentinieni au sărbătorit pe gazon ținând în mâini un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”).

Insulele Falkland, un teritoriu britanic de peste mări situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, rămân obiectul unui conflict de suveranitate între Marea Britanie și Argentina.

Cele două țări au fost implicate într-un conflict de 74 de zile, în perioada aprilie-iunie 1982, în urma căruia au murit 655 de militari argentinieni, 255 de militari britanici și trei persoane din insule.

Un incident similar cu cel de la semifinala Cupei Mondiale de miercuri a avut loc în 2014. Atunci FIFA a amendat Federația Argentiniană de Fotbal cu 20.000 de lire sterline după ce jucătorii acesteia au afișat un banner cu același mesaj înaintea unui meci amical împotriva Sloveniei.

Organismul de conducere al fotbalului mondial a declarat că gestul a încălcat regulile privind acțiunile politice și comportamentul necorespunzător al echipei.

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Reacții aprinse după gestul de pe gazon

După meci, vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a postat pe platforma X un videoclip în care apăreau, se pare, soldați argentinieni, alături de mesajul: „nu a fost doar un alt meci”.

„Insulele Falkland sunt argentiniene”, a scris Villarruel. „Au interzis aducerea lor la stadion și au uitat că le purtăm în sânge și în inimile noastre.” În perioada premergătoare meciului, ea declarase că semifinala avea ca scop „punerea invadatorilor la locul lor”.

Echipa lui Lionel Scaloni a mai avut manifestări similare la acest turneu. Jucătorii argentinieni intonaseră scandări care făceau referire la Insulele Falkland și la marile vedete Diego Maradona și Lionel Messi și după victoria cu 3-2 împotriva Egiptului, din optimile de finală.

Cu toate acestea, înainte de semifinală, selecționerul declarase că „nu va amesteca” fotbalul cu politica.

„Realitatea este că acesta este un meci de fotbal. Nu pot amesteca lucrurile, mai ales din respect pentru ceea ce s-a întâmplat cu atâția ani în urmă”, a spus Scaloni.

„A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră și nu putem face prea multe în privința asta, asta este realitatea. Se întâmplă lucruri în alte părți ale lumii și criticăm existența războiului. Desigur, ne amintim de acei oameni. Dar este un meci de fotbal – nu ar trebui să confundăm cele două lucruri”, a adăugat el.