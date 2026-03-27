Poate fi Viktor Orbán învins? Cu cât trebuie să câștige alegerile din Ungaria partidul lui Péter Magyar, pentru a prelua guvernarea

Ultimele sondaje dinaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie arată un avantaj al partidului de opoziție Tisza, al politicianului Péter Magyar, în fața partidului de guvernare Fidez, al premierului Viktor Orbán, dar analiștii preferă să rămână precauți în ce privește anticiparea rezultatului final.

Unul dintre motive este felul în care Fidesz a reconstruit sistemul electoral maghiar.

După ce Fidesz a obținut o majoritate confortabilă în 2010, Orbán a reformat sistemul politic al Ungariei, optând pentru reducerea numărului de locuri din parlament la 199 și mărirea ponderii circumscripțiilor uninominale.

Fiind cel mai mare partid, Fidesz a obținut în mod constant rezultate bune în aceste circumscripții.

Acest sistem, scrie revista The Economist, amplifică majoritățile obținute de Fidesz. În 2014, de exemplu, partidul a câștigat aproape 70% din locurile din parlament cu 45% din voturi.

Manipularea circumscripțiilor electorale și curtarea etnicilor maghiari din țările vecine – dintre care aproximativ 250.000 votează (unii în România) – îngreunează și mai mult sarcina lui Magyar.

Două tipuri de institute de sondare, două tipuri de rezultate

Estimările variază, dar analiștii consideră că Tisza va trebui să învingă Fidesz cu cel puțin trei până la șase puncte procentuale în votul popular pentru a-și asigura majoritatea în parlament.

Cât de aproape este Tisza de a depăși acest prag? Institutele de sondare favorabile guvernului, unele finanțate de la stat, tind să acorde Fidesz un avans considerabil față de Tisza.

McLaughlin & Associates, o organizație favorabilă mișcării MAGA care a realizat sondaje în America pentru Trump, estimează că partidul lui Orban are un avans de aproximativ zece puncte față de opoziție.

Alte institude de sondaje, care sunt neutre sau aliniate cu opoziția, îi acordă lui Magyar un avans substanțial.

Cea mai nouă predicție

Un ultim sondaj a arătat spre exemplu că Tisza și-a mărit avansul față de Fidesz în luna martie.

Sondajul, publicat de site-ul Hvg.hu, a arătat că Tisza câștigă teren, în timp ce sprijinul pentru Fidesz stagnează, în ciuda numeroaselor măsuri menite să mulțumească alegătorii, anunțate de guvern după trei ani de stagnare economică, scrie Reuters.

Tisza și-a mărit avantajul față de Fidesz la 23 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți, față de un avantaj de 20 de puncte în sondajul din februarie, a precizat institutul de sondaje Median.

Tisza beneficiază astfel de sprijinul a 58% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 55% în urmă cu o lună. Fidesz este susținut de 35%, scor neschimbat față de februarie.

Dacă ne uităm la întreaga populație, Tisza este susținut de 46%, în timp ce Fidesz este susținut de 30%, potrivit sondajului realizat între 17 și 20 martie.

Median se așteaptă la o prezență ridicată la vot, întrucât 89% dintre respondenți au declarat că vor vota. La ultimele alegeri din 2022, prezența la vot a fost de 70%.

Partidul de extremă dreapta „Patria noastră” (Mi Hazank) este susținut de 4% dintre alegătorii hotărâți, în scădere față de 6% în februarie. Partidele trebuie să obțină cel puțin 5% din voturi pentru a obține locuri în parlament.

Institutul de sondaje Median are una dintre cele mai solide istorii de previziuni exacte din Ungaria. Acesta a prezis corect victoria zdrobitoare a lui Orban la ultimele alegeri de acum patru ani, deși a supraestimat ușor sprijinul acordat opoziției, scrie Reuters.