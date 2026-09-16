Polemica Ed Sheeran: decizia luată de toți artiștii care colaborau cu el în turneu, după scandalul cu Macklemore

Toți artiștii care urmau să cânte în deschiderea concertelor rămase din turneul american al lui Ed Sheeran au renunțat la colaborare, după ce rapperul Macklemore a fost scos din programul show-ului din cauza declarațiilor pro-palestiniene făcute pe scenă, relatează BBC.

Printre aceștia se numără și Finneas, fratele cântăreței pop Billie Eilish, care a transmis într-un comunicat: „Artiștii nu trebuie reduși la tăcere atunci când iau atitudine pentru cei oprimați”.

Cântărețul și compozitorul irlandez Aaron Rowe și trupa daneză Lukas Graham și-au anunțat de asemenea retragerea. Și trupa de muzică tradițională irlandeză Beoga, care urca pe scenă alături de Sheeran în fiecare seară, s-a retras.

Anunțurile au venit la câteva ore după ce artistul britanic Ed Sheeran a spus că nu dorește să fie atras într-o dezbatere publică despre Gaza și a subliniat totodată că nu el a fost responsabil pentru eliminarea lui Macklemore din turneu.

„Decizia de a-l scoate pe Macklemore din turneu a aparținut promotorului, nu a fost a mea”, a scris Ed Sheeran pe Instagram. „Nu i-aș dezamăgi niciodată pe fanii care și-au făcut planuri pentru aceste concerte și nici nu aș abandona echipa de turneu sau pe ceilalți artiști invitați și muzicieni care se bazează pe mine pentru a avea de lucru și pentru a-și câștiga existența”.

Următorul concert al lui Sheeran este programat sâmbătă, pe stadionul Lincoln Financial Field din Philadelphia. Site-ul oficial al turneului său intitulat „Loop” nu a fost încă actualizat, iar Lukas Graham și Aaron Rowe figurează în continuare în program drept invitați speciali.

La începutul acestei luni, rapperul american Macklemore – pe numele său real Benjamin Haggerty – a făcut apel la o „Palestină liberă” și a prezentat imagini cu distrugerile din Gaza în timpul a două concerte susținute în New Jersey.

Declarațiile sale au stârnit critici din partea unor organizații evreiești, iar ulterior unele dintre arenele care urmau să găzduiască concertele au făcut presiuni asupra promotorilor turneului pentru ca acesta să fie scos din program.

Explicațiile lui Ed Sheeran

În comunicatul difuzat pe Instagram, Ed Sheeran spune că a discutat „pe larg, pe tot parcursul săptămânii”, cu organizatorii spectacolelor încercând „să construiască o punte” între părți, însă promotorii turneului, Messina Touring Group, au luat în cele din urmă această decizie: excluderea lui Macklemore.

Deși spune că este „consternat de conflictul dintre Israel și Palestina” și că „suferința și durerea provocate de ambele părți reprezintă o tragedie umană”, artistul britanic încearcă totodată să explice decizia sa de a se menține la distanță de chestiunile politice.

„Nu sunt complice”, a scris Ed Sheeran. „Am propriile mele opinii despre acest conflict devastator. Doar pentru că aleg să nu mă exprim public, asta nu înseamnă că nu le am sau că nu îmi pasă. Nu înseamnă nici că n-aș susține anumite cauze, în felul meu, personal”.

Apoi continuă: „Există un motiv pentru care nu îmi folosesc platforma profesională pentru mesaje politice – publicul meu include tineri, adesea copii, din toate mediile”.

„Cei care vin la concertele mele nu se așteaptă la un forum politic. Respect hotărârea lui Macklemore de a lua atitudine și de a vorbi răspicat despre lucrurile în care crede. Cu toate acestea, există loc pentru mai multe abordări care vizează același scop: pacea”.

„Eu aleg să-mi folosesc notorietatea și platforma publică drept un spațiu sigur, un refugiu, să păstrez diplomația și să mențin dialogul deschis, nu închis. Dacă ne concentrăm doar pe a striga cât mai tare, nimic nu se va schimba vreodată. Există diferite moduri de a milita pentru schimbare”.

Sheeran a ținut să precizeze totodată că, „la fel ca în cazul tuturor artiștilor care au cântat la concertele mele”, Macklemore a avut libertatea de a-și alege singur piesele.

Mesajul nu a avut efectul scontat

Însă, dacă aceste precizări ale lui Ed Sheeran au avut scopul de a-i liniști pe fanii săi și pe ceilalți artiști din program, se pare că efectul a fost exact opus.

Într-o postare pe Instagram, Lukas Graham a scris: „Ar trebui să putem vorbi despre război, despre civilii uciși, despre copiii care merită să crească. Indiferent unde locuiesc. Indiferent de steagul care flutură deasupra lor”.

Aaron Rowe, care anterior a cântat în deschiderea concertelor din etapa australiană a turneului lui Ed Sheeran, iar din iunie s-a alăturat și show-urilor din turneul american, a spus că nu a luat „cu ușurință” decizia de a se retrage, adăugând: „Ed mi-a fost un bun prieten și mi-a schimbat viața. Nu voi putea niciodată să-i mulțumesc îndeajuns pentru asta”.

Iar în mesajul lor, membrii trupei Beoga au scris: „Ca muzicieni, să cântăm în fața acelor mulțimi în fiecare seară este un vis devenit realitate, dar să cântăm în locuri unde se reduce la tăcere orice persoană care militează pentru o Palestină liberă pur și simplu nu este o opțiune pentru noi”.

De unde a pornit controversa

Controversa a izbucnit în data de 4 septembrie, când Macklemore a urcat pe scenă în deschiderea concertului susținut de Ed Sheeran pe stadionul MetLife din New Jersey.

El s-a adresat atunci spectatorilor: „Unul dintre principalele motive pentru care am vrut să particip la acest turneu a fost tocmai acela de a putea urca pe scenele unor stadioane ca acesta și să rostesc două cuvinte care înseamnă foarte, foarte mult pentru mine: «Palestina liberă»”.

Apoi a interpretat piesa sa „Hind’s Hall”, dedicată protestatarilor pro-palestinieni de la Universitatea Columbia și care condamnă acțiunea militară a Israelului în Fâșia Gaza. Iar în timpul interpretării, pe ecranul gigant din spate erau proiectate imagini cu distrugerile din Gaza.

Macklemore Performing Hind's Hall after talking about freeing palestine aka ending the IDFs regime. pic.twitter.com/vHiNLfu690 — jezuz jonez (@akasteezus) September 14, 2026

O parte dintre spectatori au aplaudat și aclamat, dar au apărut aproape imediat și criticile în mediul online.

Consiliul Israelo-American (IAC – Israeli-American Council) din SUA a lansat o petiție prin care cerea excluderea lui Macklemore din turneu, în timp ce grupul StopAntisemitism a susținut că muzicianul i-ar fi luat prin surprindere pe fani, transformând concertul într-un moment de propagandă – o acuzație amplificată de artista pop Pink, care a redistribuit mesajul pe Instagram.

În seara următoare, Macklemore a revenit pe aceeași scenă și s-a adresat direct „fraților și surorilor evrei” din public.

„Criticarea Israelului, criticarea apartheidului sau opoziția față de genocid nu reprezintă în niciun caz o critică la adresa voastră”, a spus el, adăugând că vrea ca oamenii din Fâșia Gaza și Cisiordania să știe că nu au fost uitați.

După mai multe zile în care subiectul a fost intens mediatizat, Macklemore a anunțat luni că a fost scos din programul turneului.

Într-o declarație publicată pe Instagram, artistul a spus că boicotul împotriva sa ar fi fost organizat de Robert Kraft, miliardarul care deține Gillette Stadium din Massachusetts.

Robert Kraft – care în trecut l-a angajat pe Ed Sheeran să cânte la nunta sa – a confirmat că el a luat decizia de a-i interzice lui Macklemore să urce pe scena din Massachusetts, afirmând că arena pe care o deține nu va „oferi o platformă pentru discursuri instigatoare la ură” și acuzându-l totodată pe rapper că are „un istoric mai amplu de declarații antisemite”.

„Sunt de acord și cu Macklemore: s-au pierdut prea multe vieți și a existat prea multă suferință. Însă prezentarea selectivă a informațiilor și ignorarea acțiunilor Hamas sunt o lipsă de onestitate și nu fac decât să alimenteze și mai mult diviziunile și ura”, a mai declarat Kraft.

Cu toate acestea, Robert Kraft nu a răspuns acuzației potrivit căreia le-ar fi cerut și altor arene care urmau să găzduiască spectacolele să facă presiuni asupra organizatorilor turneului.

Organizatorul turneului, Messina Touring Group, a explicat pentru revista americană Rolling Stone că a fost informat de reprezentanții sălilor de concert că nu îi vor mai permite lui Macklemore să urce pe scenă, „ceea ce ar fi dus la anularea turneului și ar fi afectat sute de mii de fani”.