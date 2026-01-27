Poliția americană de frontieră, implicată într-un incident armat, în Arizona. O persoană se află în stare critică

Poliția de frontieră a SUA a fost implicată într-un schimb de focuri în Arizona marți, a anunțat șeriful Chris Nanos din comitatul Pima, într-un comunicat, adăugând că biroul său colaborează cu FBI și cu Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor pentru a investiga incidentul, informează Reuters.

NBC News a relatat anterior, citând o purtătoare de cuvânt a șerifului din Pima, că o persoană se află în stare critică după ce a fost împușcată într-un incident armat în care a fost implicată Poliția de Frontieră în comitatul care include orașul Tucson și se află de-a lungul frontierei dintre SUA și Mexic.

Circumstanțele incidentului nu sunt în prezent clare, iar persoana împușcată nu a fost identificată. Departamentul pentru Securitate Internă (Homeland Security – DHS) nu a răspuns imediat unei solicitări de a oferi detalii.

Arivaca, o comunitate situată la aproximativ 16 km de granița dintre SUA și Mexic, unde șeriful Chris Nanos a spus că a avut loc incidentul, este o zonă de trecere aglomerată pentru migranți și este, de asemenea, locul unde au existat tensiuni în trecut între susținătorii migranților și Poliția de Frontieră (ICE).

Incidentul survine după uciderea lui Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, un asistent medical de la terapie intensivă împușcat sâmbătă de mai multe ori de către agenții federali de imigrare, în Minnesota.

Alături de împușcarea mortală a lui Renee Good, o femeie în vârstă tot de 37 de ani, la începutul acestei luni, de către un ofițer al Serviciului de Imigrare și Vamă, împușcarea lui Pretti s-a transformat într-o criză politică în toată regula pentru președintele Donald Trump și a stârnit un nou val de furie față de tacticile agresive ale agenților federali care patrulează pe străzile din Minneapolis de săptămâni întregi.

Trump a urmărit o agendă dură în materie de imigrație de la preluarea celui de-al doilea mandat al său, anul trecut, și a trimis agenți de imigrare în marile orașe ale SUA, unde aceștia au făcut razii în cartiere și s-au ciocnit adesea cu locuitorii.

Ofițerii de imigrare mascați, adesea îmbrăcați în echipament tactic de tip militar, au devenit o imagine obișnuită în toată țara, iar protestele împotriva represiunii au izbucnit în mai multe orașe, inclusiv în Minneapolis, unde agenții de imigrare au răspuns cu forță letală.

Sprijinul public pentru politicie lui Trump în materie de imigrație părea să scadă atât înainte, cât și după împușcarea lui Pretti, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Chestiunea i-a pus pe republicani în defensivă înaintea alegerilor intermediare („midterm”) din noiembrie, când majoritatea restrânsă pe care o deține partidul lui Trump în Congresul SUA este în joc.