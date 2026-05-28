Poliția din Italia a confiscat 200 de milioane de euro din averea unuia dintre cei mai nemiloși capi din istoria Cosa Nostra

Poliția italiană a anunțat joi confiscarea unor active în valoare de peste 200 de milioane de euro aparținând defunctului șef al mafiei siciliene Matteo Messina Denaro, în cadrul unei operațiuni internaționale care a implicat numeroase teritorii cu regimuri fiscale favorabile, transmite Reuters.

Acest „patrimoniu impresionant, rezultat din reutilizarea, inclusiv prin intermediul unor societăți offshore, a unor capitaluri considerabile provenite din activități de trafic de stupefiante” a fost acumulat începând cu anii 1980 „în interesul propriu” al lui Matteo Messina Denaro, potrivit unui comunicat al Gărzii de Finanțe.

Pe lângă Italia, poliția precizează că sunt în curs operațiuni „în Andorra, Gibraltar, Insulele Cayman, Luxemburg, Elveția, Liban, Monaco și Spania”.

Ancheta a dus, de asemenea, la arestarea preventivă a trei persoane, precizează comunicatul.

Matteo Messina Denaro a fost unul dintre cei mai nemiloși șefi ai organizației criminale siciliene Cosa Nostra.

El a fost condamnat de mai multe ori la închisoare pe viață în lipsă pentru implicarea sa în asasinarea judecătorilor antimafia Giovanni Falcone și Paolo Borsellino în 1992 și în atentatele mortale de la Roma, Florența și Milano din 1993.

A dispărut în vara anului 1993 și a petrecut următorii 30 de ani pe fugă, devenind cel mai căutat criminal din Italia. Decizia sa de a se trata pentru cancer a dus la arestarea sa pe 16 ianuarie 2023, în timp ce se îndrepta către o clinică din Palermo.

Poreclit „U Siccu” (cel slab), Messina Denaro a murit de cancer la câteva luni după arestare, lăsând procurorilor sarcina de a urmări veniturile imperiului său infracțional și pe cei care l-au ajutat să scape de justiție.