Poliția i-a confiscat unui șofer o supermașină, de 4.300.000 de euro, la nici jumătate de oră după ce s-a urcat la volan

Un Ferrari decapotabil, ediție limitată, a fost confiscat în weekend de Poliția din Londra, în cadrul unei operațiuni de amploare fără precedent care a vizat vehiculele neasigurate și condusul periculos, relatează The Guardian.

Supermașina, înmatriculată în Dubai și evaluată la 4,3 milioane de euro, se afla în Marea Britanie de o singură zi când a fost confiscată de poliție în cartierul Mayfair din centrul Londrei.

Polițiștii londonezi au stabilit că mașina, model Ferrari Monza SP2 – unul dintre cele doar 499 de exemplare produse de compania italiană – era condusă de o persoană care deținea un permis provizoriu și nu avea asigurare.

Potrivit Poliției Metropolitane, șoferul se afla la volan de mai puțin de o jumătate de oră când a fost oprit în trafic.

Bolidul de lux a fost escortat apoi de vehicule ale poliției, iar la volan s-a urcat un polițist.

Potrivit poliției, 90 de mașini – cu o valoare totală cumulată de peste 8 milioane de lire sterline – au fost confiscate în weekend în zonele Hyde Park, Kensington și Chelsea. Poliția Metropolitană a precizat că este vorba despre cel mai mare număr și cea mai mare valoare a vehiculelor confiscate de la începutul acestei operațiuni, în urmă cu cinci ani.

„Primim frecvent sesizări de la locuitorii din zonă, sătui de cei care conduc periculos sau care își modifică mașinile astfel încât acestea devin o sursă de disconfort pentru cei din vecinătate”, a declarat inspectorul-șef special Geoff Tatman, cel care a coordonat operațiunea.