Poliția rutieră dezminte o informație falsă apărută despre protestul fermierilor din Piața Victoriei

Brigada Rutieră a transmis, marți, că nu se confirmă informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că ‘autocarele cu protestatari sunt oprite la intrarea în București’, subliniind că polițiștii nu interzic accesul autocarelor în Capitală.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere a Capitalei remis AGERPRES, la acest moment, pe bulevardul Iuliu Maniu, circulația se desfășoară în condiții specifice intervalului orar, iar polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru fluidizarea traficului și pentru asigurarea desfășurării acestuia în condiții de siguranță.

‘Polițiștii rutieri derulează permanent activități pentru siguranța și fluența traficului rutier. În acest context, sunt efectuate verificări în trafic, în vederea asigurării respectării normelor legale privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente negative’, precizează sursa citată.

Polițiștii rutieri acționează în mod similar și pe celelalte artere de intrare în Capitală, în funcție de valorile de trafic și de situația existentă în teren, se menționează în comunicat.

Totodată, Poliția Capitalei este prezentă în teren pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, precum și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestației.