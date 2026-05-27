Poliția spaniolă a percheziționat sediul Partidului Socialist, într-un nou scandal de corupție care lovește guvernul

Premierul socialist Pedro Sanchez se află sub o mare presiune, din cauza numeroaselor anchete de corupție care vizează oameni din cercul său apropiat, dar și membri ai familiei, scriu Reuters și El Pais.

Poliția spaniolă a intrat miercuri în sediul Partidului Socialist aflat la guvernare, din Madrid, în baza unui mandat judiciar, pentru a strânge informații cu privire la o posibilă schemă de finanțare ilegală, au relatat mai multe agenții de presă spaniole.

Un purtător de cuvânt al Gărzii Civile a declarat pentru Reuters că ofițerii au intrat în sediu, dar nu a oferit alte detalii, întrucât procedura este secretă.

Partidul prim-ministrului Pedro Sanchez a fost afectat de o serie de scandaluri de corupție, inclusiv de diverse anchete care vizează aliați cheie și membri ai familiei.

O instanță spaniolă a anunțat marțea trecută că fostul prim-ministru socialist José Luis Rodríguez Zapatero face obiectul unei anchete pentru presupusa conducere a unei rețele de trafic de influență și spălare de bani.

Zapatero, un aliat al actualului prim-ministru, a negat orice faptă ilegală.

Cazul a sporit presiunea asupra lui Sanchez, care se află deja în vizorul unei anchete de corupție privind o presupusă mită plătită unor membri cheie din cercul său restrâns, precum și al unor anchete care îi vizează soția și fratele.

Liderul PP, Alberto Núñez Feijóo, a făcut miercuri apel la partenerii de coaliție ai guvernului să înceteze să-l mai susțină pe Sánchez. „Situația este extrem de tensionată din punct de vedere politic, atmosfera este insuportabilă”, s-a plâns acesta în sala Congresului.

Sâmbătă, zeci de mii de spanioli au mărșăluit la Madrid pentru a cere demisia guvernului.

Manifestanții au purtat pancarte pe care scria „Demisia mafiei socialiste” și alte sloganuri, alături de zeci de steaguri naționale aurii și roșii, în cadrul „Marșului pentru demnitate”, organizat de asociația Societatea Civilă Spaniolă.

Au participat, de asemenea, lideri ai Partidului Popular și ai partidului de extremă dreapta Vox.