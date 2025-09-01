Politica externă a Poloniei, dată peste cap de lupta politică internă. „De la erou la zero”

Prezența Poloniei la masa de top a politicii externe europene a durat aproximativ un an și jumătate, însă acum este deraiată de războiul politic deschis care există între președintele țării și premier, relatează Politico.

„De la erou la zero”, scrie publicația în deschiderea unei analize despre „eșecul politicii externe a Poloniei”, care a lipsit de la reuniunea de criză de la Casa Albă, unde lideri europeni de rang înalt se adunaseră pentru a-l susține pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump.

Un efort făcut anterior pentru relansarea Triunghiului de la Weimar, format din Polonia, Germania și Franța, se estompează pe măsură ce Parisul și Berlinul își consolidează relațiile, iar statutul Varșoviei, ca unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului, este subminat de luptele politice referitoare la refugiații ucraineni.

Schimb de replici pe tema vizitei în SUA

Diviziunile interne vor fi pe deplin expuse miercuri, când președintele de dreapta al Poloniei, Karol Nawrocki, se va afla la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump, liderul SUA și aliatul său politic, care l-a susținut deschis în timpul alegerilor prezidențiale poloneze din acest an.

Premierul Donald Tusk i-a transmis președintelui Nawrocki că, în conformitate cu constituția Poloniei, guvernul condus de prim-ministru este cel care stabilește politica externă a țării.

„Probabil va dura ceva timp până când biroul președintelui se va adapta, va înțelege pe deplin regulile jocului și consecințele prevederilor constituționale. Le voi explica, cu răbdare, și îi voi informa cu privire la cum ar trebui să arate o astfel de cooperare”, a spus Tusk.

Vizita se transformă într-un joc de putere între cei doi politicieni polonezi, a căror antipatie reciprocă este vizibilă.

Biroul lui Nawrocki a reacționat cu dispreț la instrucțiunile primite de la Ministerul de Externe al Poloniei pe tema obiectivelor privind vizita în SUA.

Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit o „glumă” tipărită pe o singură coală de hârtie.

În replică, ministerul i-a spus că este „de fapt poziția guvernului polonez, care este prin natura sa concisă”.

Luptă pentru putere pe scena politică poloneză

Lupta face parte dintr-un război politic. Tusk conduce o coaliție centristă care a preluat puterea în decembrie 2023, după ce a înlăturat guvernul PiS, aflat la putere timp de opt ani. Nawrocki a fost susținut de PiS, iar victoria sa de la prezidențialele din iunie și plus revenirea lui Trump la Casa Albă au deraiat speranțele lui Tusk de a readuce Polonia pe deplin în curentul principal al UE.

Președintele Karol Nawrocki se folosește de mandatul primit prin vot popular în încercarea de a-și crea un rol mai amplu, atât pe plan intern, cât și în străinătate.

În primele sale săptămâni de mandat, Nawrocki a respins o serie de legi susținute de guvern.

În timpul unei întâlniri furtunoase care a avut loc săptămâna trecută între președinte și cabinetul premierului, Nawrocki a încercat să se implice în detaliile unui proiect de construire a unui aeroport în centrul Poloniei, l-a certat pe ministrul de finanțe și a cerut guvernului să-și actualizeze programul pentru a include promisiuni făcute de el în campanie.

Călătoria la Washington va fi prima vizită în străinătate pentru Karol Nawrocki – un semn al importanței pe care o are SUA pentru Polonia și, de asemenea, al legăturilor politice din actualii președinți ai celor două națiuni.

Totuși, în ciuda diviziunilor care există, Tusk și Nawrocki vor avea o întâlnire 1 la 1 înaintea călătoriei pe care o va face președintele la Washington, întrucât alianța cu SUA este considerată a fi crucială pentru securitatea Poloniei de către toate părțile implicate în disputa politică.

Lupta politică internă afectează și relațiile dintre Varșovia și Kiev, în condițiile în care guvernul „concurează” cu Nawrocki pentru a arăta cine este mai dur cu imigranții – inclusiv cu ucrainenii care au fugit în Polonia în contextul războiului dezlănțuit de Rusia.