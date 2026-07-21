Politicianul din guvernul de la Londra care nemulțumește Casa Albă: „Punct de fricțiune”. Noul premier l-a numit deși a fost avertizat să nu o facă

Administrația președintelui american Donald Trump este nemulțumită de numirea lui Ed Miliband ca ministru de Externe în guvernul noului premier laburist britanic Andy Burnham, potrivit unor surse de la Casa Albă citate de ziarul britanic The Telegraph, scrie marți agenția de presă EFE.

Conform acestor surse, noul șef al diplomației britanice va deveni „un punct de fricțiune” în așa-numita „relație specială” a Regatului Unit cu SUA, mai ales din cauza pozițiilor lui Miliband privind clima și tranziția energetică, el fiind un susținător declarat al energiilor regenerabile.

The Telegraph notează că administrația președintelui american Donald Trump îl avertizase deja pe Burnham în zilele premergătoare învestirii lui că numirea lui Miliband ar fi problematică.

Pe lângă dezacordurile privind energia, Washingtonul își amintește de Miliband ca fiind unul dintre membrii cabinetului anterior al premierului Keir Starmer care s-au opus cel mai vehement utilizării bazelor britanice de către Forțele Aeriene americane în războiul împotriva Iranului, notează Agerpres.

Fost consilier al lui Trump: Lui Burnham „nu i-a păsat” de avertismentul de la Casa Albă

Ziarul britanic a vorbit și cu Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump și ideolog al mișcării MAGA, care nu s-a ferit de cuvinte grele și a descris numirea „auto-identificatului socialist Ed Miliband o mare ofensă adusă relației speciale” dintre Washington și Londra.

Bannon a confirmat că Burnham a fost avertizat de Casa Albă să nu-l numească pe Miliband la conducerea diplomației britanice, dar noului premier de la Londra „nu i-a păsat și l-a numit oricum”.

Imediat după învestirea noului său guvern, Burnham i-a telefonat lui Donald Trump, în prima sa convorbire oficială cu un lider străin după numire.

Comunicatul oficial ulterior discuției sugerează că aceasta s-a desfășurat pe un ton cordial și noul premier britanic a subliniat angajamentul pentru apărare și securitate drept una dintre prioritățile sale, un mesaj de natură să-l liniștească pe Trump, care îi critică sistematic pe europeni pentru că, în viziunea sa, aceștia și-ar neglija apărarea și ar lăsa-o pe seama Statelor Unite.

Totuși, în primul său mesaj după ce s-a anunțat că va conduce diplomația britanică, Miliband a enunțat o serie de preocupări ale sale foarte diferite de cele ale administrației Trump.

„Vom colabora cu ceilalți pentru a aborda criza climatică, a consolida alianțele pentru dezvoltare internațională și a reforma instituțiile internaționale, astfel încât acestea să lucreze pentru toate țările, inclusiv pentru oamenii cei mai săraci din lume”, a spus noul ministru britanic de Externe.