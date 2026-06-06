Politicieni pro-ruși, arestați cu o zi înaintea alegerilor din Armenia. Toți sunt membri ai partidului unui miliardar

Comitetul de Anchetă din Armenia a arestat sâmbătă şase candidaţi din opoziţia pro-rusă, cu o zi înaintea alegerilor parlamentare, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Conform presei de stat de la Erevan, politicienii respectivi sunt membri ai partidului Armenia Puternică al miliardarului Samvel Karapetian, arestat la domiciliu sub acuzaţia de instigare la răsturnarea guvernului.

Relaţiile Armeniei cu Rusia au fost în centrul campaniei electorale. În ultimele săptămâni, Moscova a restricţionat exporturile armene ca reacţie la apropierea de Occident a guvernului condus de premierul Nikol Paşinian.

Suspiciuni de interferență a Rusiei

Conform sondajelor, Armenia Puternică este cotată cu 6-11% din intenţiile de vot, în timp ce partidul de guvernământ Contractul Civil conduce detaşat, cu 24-32%.

Alegerile de duminică sunt considerate cu toate acestea un test pentru Paşinian, care încearcă să consolideze pacea cu Azerbaidjanul, inamic istoric. Societatea civilă armeană a avertizat că procesul electoral este marcat de dezinformări plătite de Rusia – o acuzaţie pe care Moscova o dezminte.

Comitetul de Anchetă nu a precizat imediat motivul arestărilor din rândul opoziţiei, iar formaţiunea Armenia Puternică nu a reacţionat deocamdată.

Săptămâna aceasta, ministerul de interne de la Erevan a afirmat că au fost identificate 78 de infracţiuni electorale, în legătură cu care s-au efectuat, conform presei armene, 44 de arestări.

Vineri, Comisia Electorală Centrală a respins un proces intentat de o altă grupare de opoziţie, care cerea ca Armenia Puternică să fie exclusă complet din alegeri, pe motiv că mituieşte alegătorii şi îşi finanţează campania ilegal.