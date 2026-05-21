„Poliție aservită”. Investigație Recorder despre mecanismul prin care Poliția Română a ajuns să fie „sub control politic”. Un fost ministru PSD recunoaște presiunile venite de la lideri din țară

Recorder a publicat joi o investigație despre mecanismele administrative prin care Poliția Română este ținută sub control politic prin sistemul „împuternicirilor”. În documentar apar numele unor foști miniștri de Interne. Unul dintre ei care recunoaște presiunile PSD și ale altor partide pentru numirea șefilor de inspectorate.

Datele obținute de Recorder de la inspectoratele județene scot la iveală o realitate alarmantă, scrie publicația: peste 600 de funcții de conducere din Poliția Română sunt ocupate în prezent prin împuternicire, ocolindu-se criteriile de competență. Adică, procedura clară pentru a ocupa aceste funcții, organizarea unor concursuri.

„Împuternicirile sunt un atentat la siguranța natională. Este o boală, pentru că nu mai vorbim de o chestiune acută, vorbim de o chestiune cronică”, spune în documentar Cosmin Andreică, președintele Sindicatului Polițiștilor Europeni „Europol”.

Fenomenul blochează de la vârf reforma instituției, în condițiile în care aproape o treime dintre inspectorii-șefi din țară și mai bine de jumătate dintre adjuncții lor conduc fără să fi susținut un concurs.

„Mai mult, tragedii precum cele de la Caracal (2019), Onești (2021) sau Mureș (2025) – în care Poliția a eșuat lamentabil – au o legătură directă cu promovarea unor șefi pe bază de criterii politice, nu de examen”, afirmă jurnaliștii de la Recorder în investigație.

Această metodă de numire ocolește evaluarea abilităților reale și îl face pe ofițer dependent de decizia celui care l-a pus în funcție, favorizând controlul politic direct asupra pozițiilor cheie din sistem, conform Recorder.

Recorder a stat de vorbă cu trei dintre miniștrii de Interne din ultimii zece ani. Toți admit că metoda împuternicirilor este o vulnerabilitate pentru Poliția Română și, deși afirmă că au luat măsuri pentru a reduce acest fenomen, realitatea îi contrazice în mod flagrant.â

Carmen Dan: „Stai pe funcție împuternicit, atât timp cât îmi servești”

Carmen Dan, ministru de Interne din partea PSD în perioada 2017-2019, recunoaște că mai mulți lideri PSD din județe au făcut presiuni pentru a-și impune favoriții în fruntea inspectoratelor județene.

Acest fenomen a încetat odată cu venirea mea la Sălaj, dar recunoaște totuși că au existat presiuni politice, dar „a rezistat”. Ea spune că anumiți oameni gândesc: „Stai pe funcție împunternit, atât timp cât îmi servești”. De asemenea, fostul ministru Dan spune că aceste lucruri se întâmplă „la orice partid”.

Recorder descrie acest mecanism ca pe o ierarhie piramidală prin care Poliția Română este subordonată politic, șefii de inspectorate și servicii fiind numiți prin împuternicire. Deoarece pot fi schimbați în orice moment, acești conducători rămân complet dependenți de decizia politică a celor care i-au numit.

Mai exact, șeful Inspectoratului General de Poliție este numit de premier, la propunerea ministrului de Interne. Mai departe, șeful Poliției îi poate propune ministrului împuternicirea unor șefi de inspectorate județene. La rândul lor, șefii de inspectorate pot să numească prin împuternicire șefii polițiilor municipale și orășenești, dar și șefii de servicii din subordine.

Investigarea acestor abuzuri a intrat în 2022 și în atenția DNA Cluj. Procurorii au deschis o anchetă penală pe numele lui Mircea Rus, fostul șef al IPJ Cluj, extinzând verificările la nivel național. Dosarul a fost însă preluat la București prin decizia șefului DNA, Marius Voineag, iar după aproximativ un an toate spețele au fost clasate.