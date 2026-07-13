Polițist din Câmpina, anchetat. Ce a făcut ca să joace la păcănele

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova anunţă o anchetă internă care vizează un poliţist pe numele căruia a fost deschis dosar penal şi cu privire la care în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora ar fi furat bani găsiţi la o persoană parte dintr-un dosar şi şi-ar fi amanetat laptopul de serviciu pentru a juca la jocuri de noroc, relatează News.ro.

„Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a dispus faţă de un bărbat în vârstă de 27 de ani, poliţist în cadrul Poliţiei municipiului Câmpina, măsura punerii la dispoziţie, în conformitate cu prevederile legale incidente, precum şi declanşarea procedurii disciplinare, prin efectuarea cercetării prealabile. Acesta a făcut obiectul unor verificări şi monitorizări interne, urmare a cărora au reieşit aspectele care fac obiectul dosarului penal. Poliţistul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova de 5 ani”, transmite luni seară IPJ Prahova.

Instituţia precizează că se delimitează de astfel de comportamente, care nu sunt compatibile cu valorile şi standardele instituţiei, şi pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară.

„Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora”, menţionează IPJ Prahova.

A furat bani din casa unei victime și şi-a amanetat de două ori laptopul de serviciu

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că pe numele poliţistului a fost deschis un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

De asemenea, surse judiciare citate de agenția Agerpres au precizat că persoana respectivă este poliţist în cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Câmpina, el fiind pus la dispoziţie după ce şi-a amanetat de două ori, în luna iunie, laptopul de serviciu.



De altfel, poziţia publică a Poliției Prahova a fos transmisă după ce, luni, Observator News a relatat că un ofiţer de la investigaţii criminale din Câmpina este acuzat că şi-a amanetat laptopul de serviciu pentru a face rost de bani de păcănele şi că, la o percheziţie făcută într-un dosar de moarte suspectă, a furat aproape 1.000 de euro din casa unei victime pentru a-şi întreţine viciul. Conform sursei citate, acesta este cercetat sub control judiciar.