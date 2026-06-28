Politolog, despre „realitatea nouă” la care „partidele nu s-au adaptat”: „O fragmentare extremă” / Țările oferite drept exemplu

„Scena noastră politică începe să semene, astăzi, cu cele din țări precum Belgia sau Țările de Jos”, a declarat politologul Cristian Preda, adăugând că, spre deosebire de partidele românești, formațiunile politice de acolo reușesc să colaboreze pentru creionarea unor soluții de guvernare în ciuda fragmentării care există în parlament.

Întrebat duminică la Digi24 despre posibilitatea de a se ajunge la alegeri anticipate, având în vedere blocajul care există pe scena politică de la București, Cristian Preda a indicat „fragmentarea extremă” din Parlament.

„Scena politică românească a fost multă vreme organizată cu doi poli mari, anticomuniști și neocomuniști, socialiști și populari ș.a.m.d. Au fost diverse denumiri și diverse configurații. Acum avem o realitate foarte nouă, și anume o fragmentare extremă. Nu mai avem niciun actor care să fie atât de puternic încât în jurul lui să se coaguleze în mod natural o majoritate (…). Cel mai influent partid are puțin peste un sfert din mandatele din Parlament”, a adăugat politologul.

România nu are un guvern cu puteri depline din data de 5 mai, când cabinetul condus de liderul PNL, Ilie Bolojan, a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul lui Bolojan.

Luni, Parlamentul a respins învestirea guvernului Veștea, iar în prezent PSD îl susține pentru funcția de premier pe liderul partidului, Sorin Grindeanu, în timp ce PNL-USR-UDMR l-au propus pentru această poziție pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Nicușor Dan i-a convocat vineri la discuții pe președinții formațiunilor în cauză, însă niciuna dintre părți nu a dorit să cedeze și nu s-a ajuns la un consens.

„Acești politicieni nu au învățat arta compromisului rațional”

Cristian Preda consideră că „partidele nu s-au adaptat” la fragmentarea care există astăzi în Parlament.

„Partidele nu s-au adaptat la această nouă realitate, care face ca, de pildă, astăzi, să avem în Parlament mai multe grupuri, mai multe fracțiuni parlamentare decât la începutul mandatului – și n-a trecut decât un an și jumătate de când s-au făcut alegeri. Sunt 11 grupări politice și, ați văzut, președintele a făcut 11 întâlniri distincte cu acești politicieni”, a continuat politologul.

El este de părere că „acești politicieni nu au învățat arta compromisului rațional, care este indispensabilă într-o situație de fragmentare extremă”.

„Scena noastră politică începe să semene, astăzi, cu cele din țări precum Belgia sau Țările de Jos. De pildă, în Țările de Jos, sunt 17 grupuri politice și acolo partidele s-au obișnuit să construiască fie guverne majoritare, fie guverne minoritare. E adevărat că le ia mult timp ca să negocieze în mod detaliat cum anume se guvernează, dar ele se îndreaptă către asemenea soluții. La noi, a rămas o înfruntare ca și cum ar fi doar doi poli, or vedem că nu sunt doar doi poli”, a mai declarat Cristian Preda.