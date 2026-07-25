Stelian Tănase, despre trăsătura lui Nicușor Dan care „s-ar putea să ne coste”: „Trimiteți-i un lighean cu apă rece la Cotroceni să stea cu picioarele în el”

Stelian Tănase a declarat că președintele Nicușor Dan „tergiversează” nominalizarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, un „stil” de acțiune pe care, susține politologul, actualul șef al statului îl avea și în perioada în care era primarul Capitalei.

Nicușor Dan, a spus Stelian Tănase, sâmbătă, la B1 TV, „nu e un om de decizie și asta s-ar putea să ne coste, mai ales într-o situație de urgență”.

„Tergiversează că ăsta este stilul lui. Așa făcea și la Capitală, la București, când era primar, tergiversa, amâna, se răzgândea, «vino mâine», «vino poimâine», o regulă care trebuia să dureze două săptămâni cel mult dura șase luni cel puțin. Ăsta e stilul lui, se decide greu, este ezitant, nu e un om de decizie. Cred că toată lumea constată lucrul ăsta. Faptul că el amână, cum amână și povestea cu SRI și cu SIE (numirea unor directori civili, n.r.), este că e în natura lui. Se hotărăște greu, tot calculează, tot le întoarce, se răzgândește, o ia de la început”, a adăugat politologul.

Stelian Tănase, remarcă ironică: „Trimiteți-i un lighean cu apă rece la Cotroceni”

Politologul consideră că „România nu va fi bine” cât timp se desfășoară un război în Ucraina.

„Atâta timp cât este ce este în Ucraina, România nu va fi bine. România este bolnavul Europei în acest moment. Nu îi va fi bine – nu îi va fi bine și din cauze interne (…), dar și din cauze externe. O război de asemenea dimensiuni, cum avem noi acum la graniță, nu este chiar o glumă. Este, dimpotrivă, o provocare extrem de serioasă și în care toate structurile vor fi puse la un examen foarte dificil”, a adăugat Stelian Tănase.

El a sugerat că, în acest context, președintele ar trebui să aibă o atitudine mai proactivă.

„Trimiteți-i un lighean cu apă rece la Cotroceni, la poartă, acolo (…), să stea cu picioarele în ligheanul cu apă rece (…). L-ar ajuta și o citire a Constituției mult mai atentă (…). El e matematician, probabil cu un IQ foarte ridicat, dar problemele care țin de politică, de oameni sunt diferite și am impresia că are o dificultate de acest pod dintr-o realitate în alta”, a conchis politologul.