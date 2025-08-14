Politolog, verdict tranșant după somația primită de Klaus Iohannis de la ANAF. „Decepția creată nu va putea fi egalată prea curând”

Cristian Preda, fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București, a declarat joi că nu regretă că l-a votat pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2014 și 2019, dar „decepția creată” de fostul președinte „nu va putea fi egalată prea curând”.

„Dator de 9 ani la stat, fostul președinte Iohannis e somat de ANAF să plătească aproape un milion de euro pentru chirii încasate ilegal. Nu regret că l-am votat, fiindcă Ponta și Dăncilă erau mult mai răi, dar decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând…”, a scris fostul eurodeputat Cristian Preda, joi, într-o postare pe Facebook.

Declarațiile politologului vin în contextul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în justiție.

Este vorba despre casa de pe strada Nicolae Bălcescu 29 din Sibiu, pe care fostul cuplu prezidențial a deținut-o în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro. Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35, prin decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.