Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv. Sursele HotNews au confirmat informația, după ce aceasta fost difuzată de G4Media și Digi24.

Fostul cuplu prezidențial a deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro. Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

ANAF le-a trimis acum o somație de plată legală, care se ridică la 4,7 milioane lei, cu tot cu penalități și dobânzi.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.

Litigiul asupra căruia s-a pronunțat Înalta Curte în septembrie anul trecut a fost deschis de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, care a cerut anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitorul legal al imobilului din Gheorghe Magheru 35.

Între 1999 și 2008, imobilul din strada Gheorghe Magheru 35 le-a aparținut lui Ioan Baștea, soțul femeii, decedat între timp, Georgetei Lăzurcă, soacra președintelui, și lui Carmen Iohannis, soția acestuia.