Polonia anunță că a arestat opt persoane care pregăteau mai multe acte de sabotaj: „Rusia tot testează, iar noi suntem în prima linie”

Serviciile de securitate poloneze au reținut opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj în diferite regiuni, a declarat marți dimineață premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.

Anunțul vine în contextul în care în ultima vreme mai mulți oficiali au spus că Polonia a fost ținta unor operațiuni, precum incendii și atacuri cibernetice într-un „război hibrid” desfășurat de Moscova pentru a destabiliza națiunile care susțin Ucraina în războiul său cu Rusia.

„ABW (agenția de securitate internă), în cooperare cu alte servicii, a reținut în ultimele zile opt persoane în diferite părți ale țării, suspectate de pregătirea unor acte de sabotaj”, a scris Tusk pe rețeaua X.

„Cazul este în desfășurare. Activitățile operaționale continuă”, a adăugat el, fără a da alte detalii.

Ministrul responsabil cu serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, a scris pe rețelele de socializare că este vorba de „ activități de recunoaștere la instalații militare și instalații esențiale de infrastructură și pregătirea mijloacelor de a comite acte de sabotaj și executare directă a atacurilor”.

„Rusia tot testează, iar noi suntem în prima linie”

Ministrul de interne Marcin Kierwiński a spus că autoritățile iau măsuri în condițiile în care aceste acte de sabotaj și activități planificate devin din ce în ce mai frecvente.

„Autoritățile neutralizează amenințarea în mod continuu. Trebuie să ne pregătim pentru tot mai multe incidente de acest gen. Erau pregătiri pentru diverse tipuri de sabotaj sau pentru colectarea de informații despre infrastructura noastră esențială, a declarat Kierwiński într-un interviu acordat Radio ZET, potrivit rp.pl.

Când a fost întrebat dacă rușii se află în spatele acestor incidente, ministrul a răspuns că „în mare parte da”.

„Știm acest lucru după ce am efectuat interviuri și investigații. Este clar că Rusia a intrat într-o fază de război rece cu întreaga Uniune Europeană. Incidentele cu drone, nu numai în Polonia, nu sunt o coincidență. Rusia testează în mod constant, iar noi suntem în prima linie”, a adăugat el.