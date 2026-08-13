Polonia anunță că a împiedicat „în ultimul moment” asasinarea unui bărbat „incomod regimului Putin”

Autoritățile poloneze l-au arestat pe un bărbat rus care fusese angajat de Moscova pentru a-l ucide pe un cetățean ucraineano-american la Varșovia, a declarat joi premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.

Tusk le-a spus jurnaliștilor că rusul respectiv a fost reținut în data de 7 august și fusese recrutat pentru a-l ucide pe un bărbat „incomod regimului Putin”.

Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns pe moment solicitării Reuters de a comenta subiectul. Moscova a respins constant acuzațiile puterilor europene, acuzând Occidentul că alimentează o stare de paranoia anti-rusă.

„Grație acțiunii cu adevărat strălucite a serviciilor noastre (…) am reținut un cetățean rus recrutat de serviciile ruse de informații”, a declarat premierul Poloniei.

„În ultimul moment, am reușit să prevenim această execuție”

Rusul fusese angajat să ucidă un bărbat care are atât pașaport ucrainean, cât și american, a mai spus Donald Tusk, fără a oferi și alte detalii despre identitatea bărbatului respectiv.

„În ultimul moment, grație acțiunii Agenției de Securitate Internă și a poliției, am reușit să prevenim această execuție, acest atac”, a adăugat Tusk.

În iunie, un artist rus care îl critica pe președintele Vladimir Putin a fost împușcat mortal în orașul Biala Podlaska, în estul Poloniei, conform procurorilor.

Polonia susține că rolul său de hub pentru furnizarea de sprijin pentru Ucraina a transformat-o într-o țintă pentru spionajul și atacurile rusești.